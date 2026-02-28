विदेश

ट्रंप का बड़ा बयान: ‘ईरान की मिसाइलों को मिट्टी में मिला देंगे, IRGC तुरंत सरेंडर करे’

Ajay Yadav28 February 2026 - 2:03 PM
2 minutes read
Donald Trump :
ट्रंप का बड़ा बयान: 'ईरान की मिसाइलों को मिट्टी में मिला देंगे, IRGC तुरंत सरेंडर करे'

Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हाल ही में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद बड़ा बयान जारी किया है. ट्रंप ने कहा कि कुछ ही समय पहले अमेरिका ने ईरान में “मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस” शुरू किए हैं. अपने वीडियो संदेश में, जिसे उन्होंने टूथ सोशल पर साझा किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि इन अभियानों का उद्देश्य अमेरिकी जनता की सुरक्षा करना और ईरानी शासन से उत्पन्न गंभीर खतरों को समाप्त करना है.

ट्रंप ने ईरानी शासन को “बहुत कठोर और खतरनाक समूह” बताते हुए कहा कि अमेरिका कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा. उनके अनुसार, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने और लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने की कोशिश की है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए गंभीर चुनौती हैं.

ईरान की मिसाइल और नौसेना निशाने पर

ट्रंप ने चेतावनी दी, “हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को जमींदोज कर देंगे.” इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की नौसेना को पूरी तरह निष्क्रिय कर देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके.

अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर तैनाती की

ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये हमले इजरायल के साथ संयुक्त हैं या नहीं. एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई हवा और समुद्र दोनों मार्गों से की जा रही है. पिछले हफ्तों में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य संसाधनों की भारी तैनाती की है, जिसे ट्रंप ने “विशाल नौसैनिक बेड़ा” बताया.

विश्व के सबसे बड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात

इस तैनाती में दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में USS Gerald R. Ford और USS Abraham Lincoln शामिल हैं. फोर्ड, अमेरिका का सबसे नया और विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु रिएक्टर से संचालित है और इसमें 75 से अधिक सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं. वहीं अब्राहम लिंकन, जो परमाणु ऊर्जा से संचालित है, करीब 90 सैन्य विमान ले जा सकता है.

ट्रंप के बयान के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा

ट्रंप के इस आक्रामक बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है. ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की खबरें हैं और हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. पूरी दुनिया की निगाह अब इस टकराव के अगले चरण पर टिकी है.

ये भी पढ़ें- Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav28 February 2026 - 2:03 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of US-Israel Attack : अमेरिका-इजरायल का ईरान पर 30 जगह हमला, एयरस्पेस बंद, ईरान बोला- कुचल कर रख देंगे

US-Israel Attack : अमेरिका-इजरायल का ईरान पर 30 जगह हमला, एयरस्पेस बंद, ईरान बोला- कुचल कर रख देंगे

28 February 2026 - 1:48 PM
Photo of पाक-अफगान तनाव पर ट्रंप का बड़ा ऐलान- “मैं करूंगा हस्तक्षेप”, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफ, ईरान से बातचीत पर नाराजगी

पाक-अफगान तनाव पर ट्रंप का बड़ा ऐलान- “मैं करूंगा हस्तक्षेप”, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तारीफ, ईरान से बातचीत पर नाराजगी

28 February 2026 - 7:57 AM
Photo of Pakistan Afghanistan War : अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट, सरहद पर ही मिट्टी में मिलाया

Pakistan Afghanistan War : अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट, सरहद पर ही मिट्टी में मिलाया

27 February 2026 - 11:35 AM
Photo of पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान का पलटवार, 19 चौकियां कब्जे में, 55 पाक सैनिक ढेर

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान का पलटवार, 19 चौकियां कब्जे में, 55 पाक सैनिक ढेर

27 February 2026 - 7:50 AM
Photo of इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

26 February 2026 - 1:52 PM
Photo of PM नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा में ‘गोल्डन होराइजन’ मिसाइल डील पर चर्चा तेज

PM नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा में ‘गोल्डन होराइजन’ मिसाइल डील पर चर्चा तेज

26 February 2026 - 9:03 AM
Photo of Flights Cancel : तूफान का कहर 11 हजार फ्लाइट कैंसिल, घरों की बिजली गुल

Flights Cancel : तूफान का कहर 11 हजार फ्लाइट कैंसिल, घरों की बिजली गुल

25 February 2026 - 4:02 PM
Photo of PM Modi के पहुंचने से पहले अमेरिका ने इजरायल में तैनात किए 11 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान, जानें वजह

PM Modi के पहुंचने से पहले अमेरिका ने इजरायल में तैनात किए 11 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान, जानें वजह

25 February 2026 - 3:24 PM
Photo of Trump ने भारत पर फोड़ा 126% टैरिफ का बम, किन कंपनियों पर कितना असर

Trump ने भारत पर फोड़ा 126% टैरिफ का बम, किन कंपनियों पर कितना असर

25 February 2026 - 11:46 AM
Photo of US Iran Dispute : ईरान ने 32,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम खत्म किया- ट्रम्प

US Iran Dispute : ईरान ने 32,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम खत्म किया- ट्रम्प

25 February 2026 - 11:02 AM
Back to top button