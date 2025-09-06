Other States

लालबागचा राजा पंडाल के पास दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए मासूम, एक की मौत

Anup Tiwari6 September 2025 - 5:11 PM
1 minute read
Mumbai Accident
लालबागचा राजा पंडाल के पास दर्दनाक हादसा

Mumbai Accident : मुंबई में गणेश चतुर्थी के जश्न के बीच एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. शुक्रवार देर रात लालबाग के परेल क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध गणेश पंडाल के पास एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

भीड़भाड़ और अव्यवस्था बनी हादसे की वजह

हादसे के वक्त पंडाल के आसपास भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में ‘लालबागचा राजा’ के दर्शन करने पहुंचे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अफरा-तफरी और ट्रैफिक अव्यवस्था के बीच एक तेज रफ्तार से आती कार ने बच्चों को टक्कर मार दी. दुर्घटना में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल लड़के को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

चालक गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि भीड़ नियंत्रण में कमी और सुरक्षा व्यवस्था की चूक के चलते यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई.

सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएंगे

‘लालबागचा राजा’ हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होता है. यह घटना श्रद्धा से भरे माहौल में शोक की लहर ले आई है. स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और सुरक्षा उपायों को सख्त करने का आश्वासन दिया है.

यह हादसा मुंबई जैसे महानगर में त्योहारों के दौरान ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

