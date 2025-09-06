Bihar Unique Fish : बिहार के कटिहार जिले की कोलासी नदी में एक अनोखी मछली मिलने से मछुआरों में हड़कंप मच गया है. यह मछली, जो आमतौर पर अमेरिका की अमेज़न नदी में देखी जाती है, यहां मिलना एक असामान्य घटना है. मछुआरे इस मछली को देखकर न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि इसको लेकर चिंतित भी हैं.

जाल में फंसी ‘सकरमाउथ कैटफिश’ नाम की मछली

पारस महालदार, जो पिछले 42 वर्षों से मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, ने बताया कि उनके अनुभव में उन्होंने कभी इस तरह की मछली नहीं देखी. हाल ही में जब उन्होंने कोलासी नदी में अपना जाल डाला, तो उन्हें यह विचित्र मछली हाथ लगी. मछली के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने इसकी तस्वीरें कई लोगों को भेजीं, जिससे पता चला कि यह ‘सकरमाउथ कैटफिश’ है.

यह मछली अपनी खास बनावट के कारण अन्य मछलियों से अलग दिखती है. इसके शरीर पर कठोर और कांटेदार संरचनाएं होती हैं, जिससे इसे पकड़ना काफी मुश्किल होता है. स्वाद के मामले में भी यह मछली अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए इसे खाने के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता. लगभग एक किलो वजन की यह मछली अपनी अनोखी शक्ल की वजह से ध्यान आकर्षित करती है. पारस ने बताया कि मछली के सिर पर चार आंखों जैसी संरचनाएं भी हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाती हैं.

दूर-दूर से देखने आ रहे लोग

मछली को देखकर दूर-दूर से लोग कोलासी नदी के किनारे जुट रहे हैं. पारस ने मछली को जीवित रखा हुआ है और उसे खाने के लिए चारा भी दे रहे हैं. लेकिन बार-बार छूने से मछली के पंख टूट रहे हैं और चेहरे पर दाग लग रहे हैं, जिससे वे चिंतित हैं. पारस ने कहा कि अगर वन विभाग या मछली पालन विभाग के अधिकारी उनसे संपर्क करें तो वे इस दुर्लभ मछली को सौंपने के लिए तैयार हैं.

कटिहार में यह घटना अब चर्चा का विषय बन चुकी है और स्थानीय लोग इस अनोखी मछली को देखने के लिए उत्सुक हैं.

