बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

फटाफट पढ़ें:

  • टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित
  • उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान
  • मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हैं
  • मेयर फिरहाद हाकिम ने दी जानकारी
  • पार्टी ने संदेश विधायक तक पहुंचाया

West Bengal News : बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया गया है. कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद की नींव रखने की बात कही थी. जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया था. खबर है कि टीएमसी विधायक के इस फैसले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज थीं, हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने टीएमसी के फैसले की जानकारी दी. एएनआई के मुताबकि, उन्होंने कहा, ‘हमने देखा कि मुर्शिदाबाद के हमारे एक विधायक ने अचानक बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया. अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी. हमारी पार्टी के फैसले के तहत हम विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर रहे हैं.’

टीएमसी ने संदेश भेजा

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विधायक कबीर के फैसले से सीएम ममता बनर्जी नाराज हैं. साथ ही बताया गया कि सीएम और उनकी पार्टी इस फैसले के साथ नहीं हैं और यह संदेश विधायक तक पहुंचा दिया गया है. एक दिन पहले भी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी इस फैसले से दूरी बनाते हुए कहा था, ‘पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं. कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उनका कोई महत्व नहीं है.’

