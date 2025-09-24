फटाफट पढ़ें

Punjab News : अमृतसर पुलिस ने एक संगठित हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. जो सीमा के पार से संचालित हो रहा था. इस कार्रवाई में 10 आधुनिक पिस्तौल और 2.5 लाख रुपये हवाला राशि भी बरामद की गई है. साथ ही, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे.

राज्य में अशांति फैलाने की साजिश

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 22 वर्षीय अमरजीत सिंह उर्फ बाऊ ( माझी मेओनिवासी), 26 वर्षीय मनबीर सिंह ( वान तारा सिंह निवासी) और 42 वर्षीय मुहम्मद तौफीक खान उर्फ बब्बलू (गौतम नगर, मुंबई निवासी ) शामिल हैं. बरामद हथियारों में तीन .30 बोर पीएक्स-5 पिस्तौल, तीन 9 एमएम ग्लॉक, एक 9 एमएम ब्रेटा और तीन .30 बोर की अन्य पिस्तौलें शामिल हैं. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे और राज्य में अशांति फैलाने के उद्देश्य से हथियारों की सप्लाई कर रहे थे.

गुप्त सूचना पर हुई गिरफ्तारी

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे. अमरजीत और मनबीर दोनों का एक साझा पाकिस्तानी हैंडलर था, जो ड्रोन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में हथियारों की खेप भेजता था. गुप्त सूचना के आधार पर अमरजीत को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद हुई. बाद में उसके खुलासे पर मनबीर को नामजद किया गया और नौ अन्य पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया.

2.5 लाख की हवाला राशि बरामद

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मुंबई-निवासी मुहम्मद तौफीक खान तस्करी से कमाए गए पैसे को हवाला के जरिए से पाकिस्तान भेजता था. वह नेटवर्क को सक्रिय रखने के लिए पंजाब के अलग-अलग शहरों में किराए के मकानों में रह रहा था. पुलिस ने उसे 2.5 लाख रुपये हवाला राशि के साथ गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क और इसके सीमा पार संबंधों का खुलासा करने में जुटी हुई है.

