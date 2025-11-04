Delhi NCR

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश की संभावना और 8 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड

Ajay Yadav4 November 2025 - 9:42 AM
2 minutes read
Delhi Weather News :
फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट
  • चार-पांच नवंबर को बारिश के आसार
  • नमी बढ़ी, हल्की ठंडक महसूस हुई
  • घनी धुंध से विजिबिलिटी घटी
  • AQI 225, हवा रही खराब

Delhi Weather News : दिल्ली-NCR में लगातार बनी गर्मी और बढ़ते प्रदूषण के बीच अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. आज (4 नवंबर) से पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी और आसपास के इलाकों में दिखाई देने लगेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 4 और 5 नवंबर को कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इससे हवा में नमी बढ़ेगी और लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा.

8 नवंबर के बाद बढ़ेगी हल्की ठंड

वहीं आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, 6 नवंबर को मौसम सामान्य रहेगा. हालांकि 7-8 नवंबर के बाद तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है. इसके बाद सुबह-शाम हल्की ठंड का अहसास बढ़ सकता है. फिलहाल, 8 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर के तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

दिल्ली-एनसीआर में घनी धुंध से विजिबिलिटी कम

सुबह के समय दिल्ली-एनसीआर में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. कई इलाकों में इतनी घनी धुंध छाई हुई है कि वाहन चालकों को सड़कें साफ नजर नहीं आ रही हैं. इसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि सुबह बाहर निकलते समय यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि यह कोहरा है या प्रदूषण की परत.

दिल्ली-एनसीआर की हवा अब भी जहरीली

बारिश की संभावना के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है. राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 225 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब श्रेणी’ में आता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले दो दिन में बारिश होती है, तो प्रदूषण का स्तर कुछ कम हो सकता है. लेकिन अगर बारिश न होने की स्थिति में स्मॉग और बिगड़ सकती है.

सुबह-शाम हल्की ठंड का अहसास

दिल्ली-एनसीआर में अभी कड़ाके की ठंड से राहत बनी हुई है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दिन के दौरान गर्मी का असर अब भी जारी है. लोग घरों में पंखे चला रहे हैं और सड़कों पर बिना स्वेटर या जैकेट के आराम से घूमते दिखाई दे रहे हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे कम होगा और नवंबर के दूसरे हफ्ते से ठंड दस्तक दे सकती है. फिलहाल लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह और शाम के समय बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें, क्योंकि हवा में धूल और धुएं के कण खतरनाक स्तर पर हैं.

