हरियाणा में लाड़ो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी, 7 लाख से ज्यादा बहनों के खातों में राशि जमा

हरियाणा में लाड़ो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी, 7 लाख से ज्यादा बहनों के खातों में राशि जमा

फटाफट पढ़ें:

  • मुख्यमंत्री ने दूसरी किस्त जारी की
  • 7 लाख से ज्यादा खातों में राशि जमा
  • लाइव फोटो से अंतिम वेरिफिकेशन
  • ई-केवाईसी के बाद पेंशन आईडी जारी
  • हर तीन महीने में धनराशि जमा होगी

Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की. इस योजना के तहत 7,01,965 लाभार्थी बहनों के खातों में राशि हस्तांतरित की गई. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया गया था.

30 नवंबर तक लाड़ो लक्ष्मी ऐप पर 9,05,52 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 7,01,965 महिलाएँ पात्र पाई गईं. वहीं, 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार KYC पूरा कर लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख 43 हजार 619 महिलाओं का वेरिफिकेशन फिलहाल लंबित है, उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है.

लाइव फोटो से अंतिम पुष्टि

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन जमा होने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर सभी आवश्यक वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती हैं. पात्र महिलाओं को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है. सूचना मिलने के बाद लाभार्थियों से कहा जाता है कि वे ऐप पर दोबारा जाकर अपनी लाइव फोटो खींचकर अपलोड करें, ताकि अंतिम सत्यापन पूरा किया जा सके.

ई-केवाईसी के बाद पेंशन आईडी जारी

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आधार डेटाबेस के माध्यम से ई-केवाईसी पूर्ण होने पर सेवा विभाग लाभार्थियों की पेंशन आईडी जारी करता है. मुख्यमंत्री ने योजना की दूसरी किस्त जारी कर सभी पात्र बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने सभी संकल्पों को तेजी से पूरा कर रही है. लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर तीन महीने में प्रदेश की पात्र महिलाओं के खातों में एकसाथ धनराशि जमा की जाएगी, उन्होंने बताया कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है और यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

