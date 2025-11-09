Delhi NCR

राजधानी की हवा बेहद खतरनाक, दिवाली के बाद भी नहीं सुधरे हालात, कई इलाकों में AQI 400 पार

Ajay Yadav9 November 2025 - 7:53 AM
1 minute read
Delhi AQI Update :

Delhi AQI Update : दिल्ली में नवम्बर के दूसरे सप्ताह में भी वायू प्रदूषण से राहत नहीं मिली है. रविवार को राजधानी का AQI लगभग 399 पर पहुँच गया, जो रेड जोन और अत्यंत खतरानक श्रेणी में आता है.

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, सुबह-शाम हल्की धुंध छाई रहेगी. न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री और अधिकतम 26 से 28 डिग्री रहने का अनुमान है. हवा बहुद धीमी गति से, लगभग 3 से 5 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ सकता है. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

नोएडा-गाजियाबाद में भी हवा खतरनाक श्रेणी में

सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे के औसत एक्यूआई 361 के साथ दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गई है. वजीरपुर (420), बुराड़ी (418) और विवेक विहार (411) सहित कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश अन्य इलाकों में यह बेहद खराब श्रेणी में रहा. एनसीआर में नोएडा (354), ग्रेटर नोएडा (336) और गाजियाबाद (339) में भी हवा खतरनाक स्तर पर रही.

दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी दिल्ली की हवा

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिवाली के बाद से वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. फिलहाल AQI करीब 399 के आसपास बना हुआ है और कई इलाकों में यह 400 का आंकड़ा पार कर चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि अगले 15 दिनों तक हालात में सुधार की उम्मीद नहीं है. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 का लेवल 338 और PM10 का लेवल 503 का पहुंचना है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस हवा में सांस लेना ऐसा है मानो कोई व्यक्ति रोजाना 9 से 10 सिगरेट पी रहा हो.

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को सुबह और शाम हल्की धुंध रहेगी. जिससे विजीबिलिटी प्रभावित होगी. दोपहर तक मौसम साफ होने की संभावना है. लेकिन प्रदूषण के कारण धुंध की परत पूरे दिन बनी रहेगी. शाम को फिर बढ़ जाएगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 November 2025 - 7:53 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर

दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर

8 November 2025 - 10:57 AM
Photo of दिल्ली के रिठाला में झुग्गियों में भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर राख

दिल्ली के रिठाला में झुग्गियों में भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर राख

8 November 2025 - 9:08 AM
Photo of जेएनयू चुनाव में एबीवीपी की जबरदस्त बढ़त! कैंपस में रातभर चला जश्न, वाम मोर्चा हुआ बैकफुट पर

जेएनयू चुनाव में एबीवीपी की जबरदस्त बढ़त! कैंपस में रातभर चला जश्न, वाम मोर्चा हुआ बैकफुट पर

5 November 2025 - 4:00 PM
Photo of दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश की संभावना और 8 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड

दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, हल्की बारिश की संभावना और 8 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड

4 November 2025 - 9:42 AM
Photo of वायु प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर

वायु प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर

3 November 2025 - 7:55 AM
Photo of दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली : AQI 233 पर, सुबह-शाम हल्की ठंड और धुंध से बढ़ी परेशानी

दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली : AQI 233 पर, सुबह-शाम हल्की ठंड और धुंध से बढ़ी परेशानी

2 November 2025 - 9:34 AM
Photo of दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

1 November 2025 - 10:06 AM
Photo of दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

1 November 2025 - 10:04 AM
Photo of दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को दी राहत, त्योहारों के बाद सुबह जल्दी चलेगी पहली मेट्रो, बढ़ेंगे फेरे

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को दी राहत, त्योहारों के बाद सुबह जल्दी चलेगी पहली मेट्रो, बढ़ेंगे फेरे

30 October 2025 - 8:57 AM
Photo of प्रदूषण से बेहाल दिल्ली, कई इलाकों में AQI 380 के पार, हो सकती है हल्की बारिश

प्रदूषण से बेहाल दिल्ली, कई इलाकों में AQI 380 के पार, हो सकती है हल्की बारिश

30 October 2025 - 8:03 AM
Back to top button