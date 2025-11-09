Delhi AQI Update : दिल्ली में नवम्बर के दूसरे सप्ताह में भी वायू प्रदूषण से राहत नहीं मिली है. रविवार को राजधानी का AQI लगभग 399 पर पहुँच गया, जो रेड जोन और अत्यंत खतरानक श्रेणी में आता है.

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, सुबह-शाम हल्की धुंध छाई रहेगी. न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री और अधिकतम 26 से 28 डिग्री रहने का अनुमान है. हवा बहुद धीमी गति से, लगभग 3 से 5 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ सकता है. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

नोएडा-गाजियाबाद में भी हवा खतरनाक श्रेणी में

सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे के औसत एक्यूआई 361 के साथ दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गई है. वजीरपुर (420), बुराड़ी (418) और विवेक विहार (411) सहित कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश अन्य इलाकों में यह बेहद खराब श्रेणी में रहा. एनसीआर में नोएडा (354), ग्रेटर नोएडा (336) और गाजियाबाद (339) में भी हवा खतरनाक स्तर पर रही.

दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी दिल्ली की हवा

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिवाली के बाद से वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. फिलहाल AQI करीब 399 के आसपास बना हुआ है और कई इलाकों में यह 400 का आंकड़ा पार कर चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि अगले 15 दिनों तक हालात में सुधार की उम्मीद नहीं है. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 का लेवल 338 और PM10 का लेवल 503 का पहुंचना है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस हवा में सांस लेना ऐसा है मानो कोई व्यक्ति रोजाना 9 से 10 सिगरेट पी रहा हो.

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को सुबह और शाम हल्की धुंध रहेगी. जिससे विजीबिलिटी प्रभावित होगी. दोपहर तक मौसम साफ होने की संभावना है. लेकिन प्रदूषण के कारण धुंध की परत पूरे दिन बनी रहेगी. शाम को फिर बढ़ जाएगी.

