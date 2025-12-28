विदेश

भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, इमारतें हिली, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0

Ajay Yadav28 December 2025 - 9:06 AM
1 minute read
Taiwan Earthquake :
भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, इमारतें हिली, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0

Taiwan Earthquake : ताइवान में 7.0 तीव्रता का एक तेज भूकंप आया है, जिसमें ताइपे की बड़ी इमारतें हिल गई हैं. ताइवान की मौसम एजेंसी ने इस भूकंप की पुष्टि की है. सेंट्रल मौसम एजेंसी के अनुसार, भूकंप शनिवार रात 23.05 बजे ताइवान के उत्तर पूर्व तटीय शहर यिलान में आया है. भूकंप का केंद्र यिलान काउंटी हॉल 32.3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है.

ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी के अनुसार, नुकसान का आकलन किया गया. भूकंप के बाद किसी भी तरह की सुनामी का खतरा नहीं है. ये भूकंप देर रात आया. फायर एजेंसी ने इसकी जानकारी एक्स पर दी. एजेंसी ने कहा कि सबसे पहले खुद को बचाएं. खतरनाक चीजों से दूर रहें. बिस्तर के पास जूते और टॉर्च रखें. हिलना बंद होने के बाद ही कोई कदम उठाएं. इससे चोटें लगने से बचा जा सकता है.

ताइवान की इमारतें भूकंप से हिली

फिलहाल ताइपे प्रशासन ने कहा है कि भूकंप से किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, ताइवान की राजधानी में इमारतें भूकंप के कारण हिल गईं. पूरे ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए.

नया भूकंप रिकॉर्ड, 6.1 तीव्रता

ताइवान के मौसम विभाग के अनुसार, नया भूकंप रिकॉर्ड किया गया है, यह बुधवार को दक्षिण पूर्वी तटीय काउंटी ताइतुंग में आए 6.1 तीव्रता के भूकंप के तीन दिन बाद आया. भूकंप की गहराई 11.9 किलोमीटर मापी गई है और इससे ताइवान की इमारतें हिल गई. इटके काऊशुंग और ताइवान के कई अन्य हिस्सों में भी महसूस किए गए.

बता दें कि साल 2024 के अप्रैल में ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था. यह पिछले 25 सालों में सबसे तेज भूकंप था. भूकंप की वजह से कम से कम 17 लोगों की मौत हुई थी. उस भूकंप में भूस्खलन भी हुआ था.

