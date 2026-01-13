Punjab

माघी मेले से पहले श्री मुक्तसर साहिब छावनी में तब्दील, 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात, Drone से होगी निगरानी

Karan Panchal13 January 2026 - 1:28 PM
2 minutes read
Maghi Mela 2026
माघी मेले से पहले श्री मुक्तसर साहिब छावनी में तब्दील, 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात, Drone से होगी निगरानी

Maghi Mela 2026 : माघी के ऐतिहासिक और पवित्र मेले से पहले, पंजाब के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने, आज श्री मुक्तसर साहिब में सुरक्षा, यातायात और जनसुविधाओं से संबंधित सभी प्रबंधों की व्यापक समीक्षा की, ताकि इस आयोजन को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न किया जा सके। उल्लेखनीय है कि 40 मुक्तों की शहादत को समर्पित तीन दिवसीय वार्षिक माघी मेला 13 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 तक श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित किया जाएगा।

शहर में स्थापित नाकों किया निरीक्षण

स्पेशल डीजीपी ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी) फरीदकोट रेंज नीलांबरी जगदले तथा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) श्री मुक्तसर साहिब अभिमन्यु राणा के साथ मिलकर रैली स्थल, वाहन एवं बस पार्किंग स्थलों, पुलिस सांझा हेल्प डेस्कों, संवेदनशील स्थानों तथा पूरे शहर में स्थापित नाकों का गहन निरीक्षण किया।

6,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात

जिक्रयोग्य है कि पूरे क्षेत्र को योजनाबद्ध ढंग से सात सेक्टरों में विभाजित किया गया है, और मेले में आने वाली संगत की सुरक्षा, सुगम यातायात तथा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 6,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

बहु-स्तरीय निगरानी व्यवस्था तैनात

स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 37 प्रमुख स्थानों पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़भाड़ और संवेदनशील क्षेत्रों की हवाई निगरानी के लिए दो ड्रोन टीमें तथा भीड़ नियंत्रण और प्रभावी पुलिस उपस्थिति के लिए घुड़सवार पुलिस बल सहित बहु-स्तरीय निगरानी व्यवस्था तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि 94 कड़े नाके (54 बाहरी और 40 आंतरिक) लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

आपात स्थिति से निपटने कि हुई व्यवस्था

उन्होंने कहा कि हर समय संगत को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक सेक्टर में मेडिकल टीमों से लैस पुलिस सांझा हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सेक्टर में अस्पताल निर्धारित किए गए हैं तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे शहर में पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है।

300 मीटर में नो-व्हीकल जोन घोषित

विशेष डीजीपी ने बताया कि संगत की निर्बाध आवाजाही और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए एक विशेष ट्रैफिक योजना तैयार की गई है। भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और निर्धारित मार्गों पर केवल आपातकालीन वाहनों को ही आवागमन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण के लिए शहर में प्रवेश करने वाली सभी सड़कों पर 10 पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं तथा छह अस्थायी बस स्टैंड स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही संगत की भारी आमद और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारा साहिब के आसपास 300 मीटर के दायरे को नो-व्हीकल ज़ोन घोषित किया गया है।

ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाने के निर्देश

बाहरी बल के राजपत्रित अधिकारियों और वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने सभी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या महत्वपूर्ण सूचना की तत्काल रिपोर्ट पुलिस हेल्पलाइन नंबर 80542-70100 पर करने की अपील भी की।

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, ऑटो ड्राइवर को पीट-पीटकर मारा, 23 दिनों में 7 हिंदुओं का मर्डर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 January 2026 - 1:28 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 21 अस्थायी कर्मचारियों को हरजोत सिंह बैंस ने सौंपे रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 21 अस्थायी कर्मचारियों को हरजोत सिंह बैंस ने सौंपे रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट

13 January 2026 - 12:39 PM
Photo of Punjab News : नव-नियुक्त उम्मीदवारों को सौपें नियुक्ति पत्र, हरदीप सिंह मुंडियां ने खोली कांग्रेस की पोल

Punjab News : नव-नियुक्त उम्मीदवारों को सौपें नियुक्ति पत्र, हरदीप सिंह मुंडियां ने खोली कांग्रेस की पोल

13 January 2026 - 12:10 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता, सरपंच हत्या मामले में दो शूटर समेत सात आरोपी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता, सरपंच हत्या मामले में दो शूटर समेत सात आरोपी गिरफ्तार

13 January 2026 - 11:38 AM
Photo of मशरूम उत्पादन यूनिट पर ₹80,000 तक की सब्सिडी दे रही है पंजाब सरकार, मंत्री मोहिंदर भगत ने दी पूरी जानकारी

मशरूम उत्पादन यूनिट पर ₹80,000 तक की सब्सिडी दे रही है पंजाब सरकार, मंत्री मोहिंदर भगत ने दी पूरी जानकारी

13 January 2026 - 10:32 AM
Photo of स्वास्थ्य मंत्री ने की ‘युद्ध नशों विरुद्ध 2.0’ के तहत चल रही पदयात्राओं की प्रगति की समीक्षा, डिप्टी कमिश्नरों को दिए निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री ने की ‘युद्ध नशों विरुद्ध 2.0’ के तहत चल रही पदयात्राओं की प्रगति की समीक्षा, डिप्टी कमिश्नरों को दिए निर्देश

13 January 2026 - 9:53 AM
Photo of शैक्षणिक दस्तावेज़ों की डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए “ई-सनद” शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना पंजाब

शैक्षणिक दस्तावेज़ों की डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए “ई-सनद” शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना पंजाब

13 January 2026 - 9:17 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’’ के 317वें दिन पंजाब पुलिस ने किए गिरफ्तार 69 नशा तस्कर

‘युद्ध नशों विरुद्ध’’ के 317वें दिन पंजाब पुलिस ने किए गिरफ्तार 69 नशा तस्कर

13 January 2026 - 8:58 AM
Photo of CM मान ने राज्य के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, कॉन्क्लेव में 100 से अधिक स्टार्टअप्स ने लिया हिस्सा

CM मान ने राज्य के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, कॉन्क्लेव में 100 से अधिक स्टार्टअप्स ने लिया हिस्सा

13 January 2026 - 8:00 AM
Photo of चाइना डोर पर प्रतिबंध होने के बावजूद नहीं थम रही अवैध बिक्री, लोहड़ी से पहले जालंधर में मिला भारी स्टॉक

चाइना डोर पर प्रतिबंध होने के बावजूद नहीं थम रही अवैध बिक्री, लोहड़ी से पहले जालंधर में मिला भारी स्टॉक

12 January 2026 - 7:16 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 2025 में 127 ट्रैप्स में रिश्वत लेते हुए 187 व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 2025 में 127 ट्रैप्स में रिश्वत लेते हुए 187 व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया

12 January 2026 - 3:09 PM
Back to top button