स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के लोगों को दी क्रिसमस की बधाई

Shanti Kumari25 December 2025 - 3:37 PM
Marry Crismistmas 2025

Marry Crismistmas 2025 : पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने क्रिसमस के शुभ अवसर पर पंजाब के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का त्योहार हमें शांति, करुणा, प्रेम, सद्भावना और दूसरों को क्षमा करने का संदेश देता है।

उन्होंने कामना की कि परमात्मा समस्त पंजाबवासियों का जीवन शांति, खुशी और समृद्धि से भर दे तथा उनके सभी सपनों को साकार करे। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए।

