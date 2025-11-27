बड़ी ख़बरवायरल

पलाश ने दिया स्मृति को धोखा? चहल की गर्लफ्रेंड ने क्यों लिखी ऐसी बात

Shanti Kumari27 November 2025 - 6:13 PM
Smriti Mandhana Marriage

Smriti Mandhana Marriage : भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल की शादी स्थगित होने को लेकर अब तरह-तरह की बातें सामने आने लगी हैं। पिता की खराब तबियत का हवाला देकर टाली गई शादी के पीछे असली वजह क्या है, ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि ये खबर जरूर सामने आ रही है कि पलाश मुच्छल ने स्मृति को धोखा दिया है। जिसके वजह से स्मृति ने पिता के तबियत का बहाना बनाकर शादी तोड़ दी है। अब इस मामले में आरजे महविश की एंट्री भी हो चुकी है जो कि युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड है।

दरअसल, भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल की कथित गर्लफ्रेंड आरजे महविश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने चुटकिले अंदाज में ही सही पर पूरे मर्द समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महविश का कहना है कि अगर मेरा वाला किसी लड़की को मैसेज करता है तो उसके स्क्रीनशॉट वायरल कर दूंगी।

महविश के चुटकिले पोस्ट

महविश ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि, मर्द न बड़ी प्यारी चीज होते हैं। जब पूछो तब सिंगल ही होते हैं। देखों भाई मुझे सच और झूठ नहीं पता पर मेरी शादी के वक्त न मैं अपना दूल्हा कर रही हूं इंटरनेट पर एक हफ्ते पहले लॉन्च। और मेरा वाला जिसके भी डीएम में सुहागरात मना रहा होगा न, गर्ल्स प्लीज बस आकर मुझे बता देना। और ये मत सोचना कि अब तो शादी हो रही है ये कैसे ढूंढेगी। उस पर ट्रस्ट करती होगी। नहीं! मैं दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। अब मैं किसी के लिए ये नहीं कह पाती कि ये बंदा तो किसी के लिए कर ही नहीं सकता। कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम उसके स्क्रीन शॉट पब्लिक कर देना वरना मुझे पर्सनल में भेज देना, मैं पब्लिक कर दूंगी। और हो सकता है मैं पब्लिक भी न करूं, मैं बस सुकून से निकलकर जाना चाहती हूं। बचाओ दोस्त!

महविश के इस पोस्ट पर बवाल मचा हुआ है। अब तक लाखों लाइक्स और व्यूज आ चुके हैं।

पलाश-स्मृति की शादी का मामला आखिर है क्या?

गौरतलब है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी। लेकिन इसी बीच 23 नवंबर की अचानक खबर आई कि स्मृति के पिता की तबियत खराब है जिसके कारण शादी अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन मामले में ट्वीस्ट तब आया जब स्मृति ने पलाश के साथ अपनी शादी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए।

पलाश की चैट्स वायरल

इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए, जिसमें पलाश एक कोरियोग्राफर के साथ फ्लर्टी मैसेज करते देखे जा सकते हैं। पलाश की प्लेबैक सिंगर बहन पलक ने एक छोटा सा नोट साझा करके अटकलों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि शादी सिर्फ होने वाली दुल्हन के पिता की सेहत की वजह से टाली गई है। हालांकि न तो स्मृति और न ही पलाश ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया दी है।

