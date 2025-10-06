Punjabराज्य

भगवंत सिंह मान ने श्री आनंदपुर साहिब में 25 करोड़ की विरासती मार्ग परियोजना का शुभारंभ किया

Amzad Khan6 October 2025 - 6:08 PM
2 minutes read
Shri Anandpur Sahib Heritage Path
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान श्री आनंदपुर साहिब में 25 करोड़ की विरासती मार्ग परियोजना का नींव पत्थर रखते हुए.

Shri Anandpur Sahib Heritage Path : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पवित्र शहर श्री आनंदपुर साहिब में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे विरासती मार्ग का नींव पत्थर रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि वाहेगुरु ने उन्हें इस सेवा का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्रदान किया है.  उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब ने हमेशा इतिहास रचा है, क्योंकि इस धरती ने न केवल पंजाब और सिखों के इतिहास को नया रूप दिया, बल्कि भारत के इतिहास को भी महत्वपूर्ण मोड़ दिया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी ऐतिहासिक धरती पर दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी.

पवित्र स्थल से मिलती है प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी पंजाबी इस पवित्र स्थान से आध्यात्मिक और मानसिक ताकत प्राप्त करते हैं और जुल्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा लेते हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ‘हिंद की चादर’ नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को मना रही है.

परियोजना का उद्देश्य और लागत

मुख्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इस पवित्र धरती को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है.  तख्त श्री केसगढ़ साहिब जाने वाले रास्ते को सफेद संगमरमर की वर्तनी से विरासती मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट 25 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रयास श्री आनंदपुर साहिब को धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

आकर्षक प्रवेश द्वार और संरचनाएं

भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार पर बड़ा और आकर्षक मुख्य गेट बनाया जाएगा. साथ ही पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्शाए छायादार वृक्ष सफेद संगमरमर के फुटपाथ के साथ लगाए जाएंगे.

इस मार्ग की लंबाई 580 मीटर होगी और इसे मुख्यतः दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा:

  1. पवित्र सरोवर के सामने से गुजरता हुआ मार्ग
  2. तख्त साहिब तक जाने वाली सीढ़ियों के साथ मार्ग

मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्ग के दोनों ओर शानदार पेंटिंग और कलात्मक तकनीक के जरिए खालसा पंथ के जन्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब के इतिहास को और सुंदर ढंग से दर्शाया जाएगा.

अतिरिक्त सुविधाएं और गेट

मुख्य गेट के अलावा सरोवर जाने वाले रास्ते और पार्किंग क्षेत्रों के साथ अन्य गेट भी बनाए जाएंगे ताकि समूचे डिजाइन में एकरूपता बनी रहे. पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंज तख्त साहिबान को रेल मार्ग के जरिए जोड़ने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाएगी. उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब-माता नैना देवी रोपवे पर भी जल्द ही काम शुरू करने के लिए राज्य सरकार जोरदार पैरवी करेगी. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, तरुणप्रीत सिंह सौंद, सलाहकार पर्यटन और सांस्कृतिक मामले दीपक बाली और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे.

