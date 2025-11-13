फटाफट पढ़ें:

डॉक्टर शाहीन और परवेज टेरर नेटवर्क में

ऑनलाइन वीडियो से दोनों रेडिकलाइज हुए

परवेज के मोबाइल और लैपटॉप बरामद

शाहीन के परिवार ने विश्वास नहीं किया

2,900 किलो विस्फोटक बरामद, 8 गिरफ्तार

UP News : व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद डॉक्टर भाई-बहन शाहीन शाहिद और परवेज की आतंकी गतिविधियों में हिस्सेदारी का बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज ने पहले ऑनलाइन वीडियो देखे थे जो जिहाद के बारे में जानकारी देते थे. धीरे-धीरे इन वीडियो का असर इतना बढ़ गया कि वे सेल्फ-रेडिकलाइज हो गए. इसके बाद दोनों डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आए और बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन गए. पुलिस सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर परवेज के मोबाइल और लैपटॉप की शुरुआती जांच में पता चला कि वह कॉल या मैसेज करते ही उसे तुरंत डिलीट कर देता था.

परवेज के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच

जांच एजेंसियों ने डॉक्टर परवेज के घर से दस मोबाइल फोन, एक टैबलेट, एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क बरामद किए है. लैपटॉप, टैबलेट और हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. जबकि परवेज द्वारा डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है. बरामद मोबाइल फोन में कीपैड फोन और स्मार्टफोन दोनों शामिल हैं, जिनमें लगी सिम विभिन्न नामों और पतों रजिस्टर्ड हैं. इन मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है.

शाहीन के परिवार और पूर्व पति की प्रतिक्रिया

हालांकि, डॉक्टर शाहीन शाहिद के बड़े भाई ने अपनी बहन के आतंकवादी गतिविधियों मे शामिल होने पर विश्वास करने से इनकार किया है, उन्होंने कहा कि उनका परिवार अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि वह किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलग्न हो सकती है. दूसरी ओर शाहीन के पूर्व पति ने कहा कि शाहीन ने अपने विवाहित जीवन में कभी बुर्का नहीं पहना. वह तो अपने बच्चों के लिए स्नेही और देखभाल करने वाली मां थीं और बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाने की इच्छा रखती थी.

शाहीन शाहिद व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में

जांच अधिकारियों के मुताबिक, फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिद व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के शामिल सदस्य हैं. यह टेरर मॉड्यूल कश्मीर, हरियाणा और यूपी में फैला हुआ था, जिसका भंडाफोड़ 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होने और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तीन डॉक्टरों सहित कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुआ.

