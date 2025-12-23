Uttar Pradeshमौसम

UP में कड़ाके की ठंड, 4.5 डिग्री तक गिरा तापमान, 27 दिसंबर तक कोहरा और शीत दिवस का अलर्ट

Ajay Yadav23 December 2025 - 7:50 AM
UP Weather : उत्तर प्रदेश में इन दिनों घना कोहरा और भीषण ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहीं हैं. कई जिलों में शीत दिवस जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. शीतलहर के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. सुबह और रात के समय कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो जाती है. ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 16 जिलों के लिए घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है.

उत्तर प्रदेश में बीते एक सप्ताह से सुबह और शाम के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल रहा है, हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज इससे कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है. इसके बावजूद प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा. इस दौरान कुछ स्थानों पर घने कोहरे के छाए रहने की आशंका भी जताई गई है.

25 दिसंबर से फिर बढ़ेगा कोहरा

25 दिसंबर से क्रिसमस के बाद एक बार फिर कोहरे का तेज असर देखने को मिलेगा. कई क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. 27 दिसंबर तक प्रदेश में कोहरे और शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की संभावना है. वहीं, कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता शून्य तक पहुंच सकती है, हालांकि दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिलने के आसार हैं.

16 जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट

उत्तर प्रदेश में आज बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. बीते 24 घंटों के दौरान बलरामपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री कम रहा.

लखनऊ से वाराणसी तक ठंड का कहर

राजधानी लखनऊ से लेकर मेरठ, आगरा और प्रयागराज तक ठंड का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. धर्मनगरी वाराणसी में शीतलहर ने लोगों को खासा परेशान किया, जहां अधिकतम तापमान महज 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही, जिससे वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं इटावा, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, कानपुर, गाजियाबाद और बरेली जैसे जिले प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में गिने गए.

