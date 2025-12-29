Bihar Weather : बिहार के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों के लिए अगले तीन दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, जहानाबाद में कड़ाके की शीतलहर का असर बना हुआ है, जबकि अररिया के फारबिसगंज, गया, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल में घने कोहरा छाया हुआ है.

राजगीर बना प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका

वहीं, नालंदा जिले के राजगीर को इस समय प्रदेश का सबसे अधिक ठंडा जगह माना जा रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पूरे राज्य में सुबह और शाम में घना कोहरा सड़कों पर आवागमन के लिए बाधक बन रहा है. चल रही ठंडी हवाओं ने ठंड को और भयावह बना दिया है. जिले का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

15 दिनों से धूप गायब जनजीवन प्रभावित

सीतामढ़ी सहित कई जिलों में पिछले 15 दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे. धूप न निकलने और लगातार शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. बाजारों में रौनक कम है और लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. मौसम विशेषज्ञ डॉ. राम ईश्वर प्रसाद के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और बढ़ सकती है और अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे.

ठंड के कारण छुट्टियां बढ़ीं

ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी है. प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी, कोचिंग और 12वीं तक की सभी कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां 31 दिसंबर तक बंद रहेंगी. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होंगी.

“पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरते तापमान और तेज शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को प्राथमिकता दी है. लोगों से सतर्क रहने और बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की अपील की गई है.

