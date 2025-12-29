Bihar

ठंड के चलते स्कूल और कोचिंग की छुट्टियां बढ़ी, बच्चों-बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह

Ajay Yadav29 December 2025 - 11:36 AM
1 minute read
Bihar Weather :
ठंड के चलते स्कूल और कोचिंग की छुट्टियां बढ़ाईं, बच्चों-बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह

Bihar Weather : बिहार के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों के लिए अगले तीन दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, जहानाबाद में कड़ाके की शीतलहर का असर बना हुआ है, जबकि अररिया के फारबिसगंज, गया, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल में घने कोहरा छाया हुआ है.

राजगीर बना प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका

वहीं, नालंदा जिले के राजगीर को इस समय प्रदेश का सबसे अधिक ठंडा जगह माना जा रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पूरे राज्य में सुबह और शाम में घना कोहरा सड़कों पर आवागमन के लिए बाधक बन रहा है. चल रही ठंडी हवाओं ने ठंड को और भयावह बना दिया है. जिले का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

15 दिनों से धूप गायब जनजीवन प्रभावित

सीतामढ़ी सहित कई जिलों में पिछले 15 दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे. धूप न निकलने और लगातार शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. बाजारों में रौनक कम है और लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. मौसम विशेषज्ञ डॉ. राम ईश्वर प्रसाद के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और बढ़ सकती है और अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे.

ठंड के कारण छुट्टियां बढ़ीं

ठंड और कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी है. प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी, कोचिंग और 12वीं तक की सभी कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां 31 दिसंबर तक बंद रहेंगी. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होंगी.

“पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरते तापमान और तेज शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को प्राथमिकता दी है. लोगों से सतर्क रहने और बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने की अपील की गई है.

ये भी पढ़ें – उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 December 2025 - 11:36 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

प्रेमी के साथ फरार युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी कौन? जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

28 December 2025 - 4:56 PM
Photo of Bihar News : दीवार गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Bihar News : दीवार गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

27 December 2025 - 4:36 PM
Photo of रोहतास में ट्रायल के दौरान ही धराशयी हुआ रोपवे, सुरक्षा और गुणवत्ता पर उठे सवाल

रोहतास में ट्रायल के दौरान ही धराशयी हुआ रोपवे, सुरक्षा और गुणवत्ता पर उठे सवाल

27 December 2025 - 10:49 AM
Photo of तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

26 December 2025 - 1:13 PM
Photo of उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत, 8 वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दिया

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बगावत, 8 वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दिया

25 December 2025 - 2:47 PM
Photo of दस परसेंट ना सही तो पांच परसेंट ही, जीतन राम मांझी के बयान पर घमासान

दस परसेंट ना सही तो पांच परसेंट ही, जीतन राम मांझी के बयान पर घमासान

22 December 2025 - 4:27 PM
Photo of वायरल वीडियो विवाद पर जीतन राम मांझी की सफाई, बोले- बयान को गलत संदर्भ में दिखाया गया

वायरल वीडियो विवाद पर जीतन राम मांझी की सफाई, बोले- बयान को गलत संदर्भ में दिखाया गया

20 December 2025 - 2:15 PM
Photo of कलयुग में आस्था के मंदिर में चोरी, माता का मुकुट चुरा ले गए लुटेरे, दान पेटी भी नहीं छोड़ी

कलयुग में आस्था के मंदिर में चोरी, माता का मुकुट चुरा ले गए लुटेरे, दान पेटी भी नहीं छोड़ी

19 December 2025 - 7:54 PM
Photo of Bihar News : चोरों ने SBI के दो ATM को बनाया निशाना, मिनटों में उड़ा ले गए लाखों रुपए

Bihar News : चोरों ने SBI के दो ATM को बनाया निशाना, मिनटों में उड़ा ले गए लाखों रुपए

19 December 2025 - 3:47 PM
Photo of रोहतास में भीषण सड़क हादसा : दो बाइक की टक्कर में चार युवकों की मौत

रोहतास में भीषण सड़क हादसा : दो बाइक की टक्कर में चार युवकों की मौत

18 December 2025 - 12:18 PM
Back to top button