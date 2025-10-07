Punjab

पंजाब में हर जरूरतमंद छात्र तक पहुंचेगी छात्रवृत्ति, 267 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि जारी

Ajay Yadav7 October 2025 - 12:47 PM
2 minutes read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • SC छात्रों के लिए पंजाब सरकार की बड़ी पहल
  • अब तक 1.66 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया
  • 627 छात्रों को 14.95 लाख की राशि जारी हुई
  • पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी तरीके से हो रही
  • सरकार हर योग्य छात्र तक मदद पहुंचाने को प्रतिबद्ध

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य के अब तक 1,66,958 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत डॉ. बी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन किया है.

कमजोर छात्रों को मिलेगी सहायता

उन्होंने कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई में बाधा महसूस न करे. इस संबंध में और जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अब तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से 20,773 विद्यार्थियों के आवेदन सत्यापित किए जा चुके हैं. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 627 विद्यार्थियों के लिए 14.95 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जबकि 19,244 विद्यार्थियों के लिए 4.62 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र ही जारी की जा रही है.

छात्र कल्याण को लेकर गंभीर सरकार

मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 2,37,456 विद्यार्थियों के लिए 267.54 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी, जो विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी ढंग से की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कार्यालयी दौड़-भाग से राहत मिली है.

डॉ. बलजीत कौर ने विद्यार्थियों से अपील की कि अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थी अपने स्थानीय कॉलेजों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करें और इसका लाभ उठाकर अपनी शिक्षा जारी रखें, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रत्येक योग्य विद्यार्थी तक छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाने और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

