Punjabराज्य

धलेता गांव में रविदास जी की जमीन पर विवाद, पंजाब SC आयोग ने डीसी जालंधर से मांगी रिपोर्ट

Anup Tiwari28 August 2025 - 6:31 PM
1 minute read
Punjab News
जसवीर सिंह गढ़ी (फाइल फोटो)

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने जालंधर जिले के धलेता गांव में श्री गुरु रविदास जी से जुड़ी भूमि पर सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा कथित कब्जे को लेकर गंभीरता दिखाई है. आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब डिप्टी कमिश्नर (डीसी) जालंधर से रिपोर्ट तलब की है.

इस विषय में जानकारी देते हुए आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर इस मामले में पुलिस कमिश्नर जालंधर से रिपोर्ट मांगी गई थी. लेकिन अब, मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए आयोग ने डिप्टी कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं कि वे 2 सितंबर 2025 को एस.डी.एम. स्तर के अधिकारी के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

SC समुदाय के अधिकारों के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी

गढ़ी ने स्पष्ट किया कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है कि अनुसूचित जाति वर्गों की धार्मिक, सामाजिक और भूमि से जुड़ी संपत्तियों की रक्षा की जाए और किसी भी प्रकार का अन्याय या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि आयोग न केवल सक्रिय रूप से मामलों पर नजर रख रहा है, बल्कि समयबद्ध ढंग से प्रशासन से जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रहा है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में रिकॉर्ड 310 करोड़ लेबर सैस संग्रह, श्रमिक कल्याण को मिलेगी मजबूती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari28 August 2025 - 6:31 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में रिकॉर्ड 310 करोड़ लेबर सैस संग्रह, श्रमिक कल्याण को मिलेगी मजबूती

पंजाब में रिकॉर्ड 310 करोड़ लेबर सैस संग्रह, श्रमिक कल्याण को मिलेगी मजबूती

28 August 2025 - 6:08 PM
Photo of यूपी बनेगा देश का पहला राज्य, योगी सरकार ला रही है ऐतिहासिक ‘सुगम्य व्यापार विधेयक 2025’, 99% आपराधिक प्रावधान होंगे खत्म

यूपी बनेगा देश का पहला राज्य, योगी सरकार ला रही है ऐतिहासिक ‘सुगम्य व्यापार विधेयक 2025’, 99% आपराधिक प्रावधान होंगे खत्म

28 August 2025 - 5:55 PM
Photo of शिक्षा की राह में माओवादी बाधा, बस्तर में शिक्षादूतों को माओवादी बना रहे निशाना

शिक्षा की राह में माओवादी बाधा, बस्तर में शिक्षादूतों को माओवादी बना रहे निशाना

28 August 2025 - 5:22 PM
Photo of MP में OBC आरक्षण विवाद: MP-PSC ने कोर्ट में अपना जवाब लिया वापस, जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना

MP में OBC आरक्षण विवाद: MP-PSC ने कोर्ट में अपना जवाब लिया वापस, जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना

28 August 2025 - 4:32 PM
Photo of 15 महाराजा रणजीत सिंह कैडेटों ने SSB इंटरव्यू में NDA और TES कोर्स के लिए सफलता की हासिल

15 महाराजा रणजीत सिंह कैडेटों ने SSB इंटरव्यू में NDA और TES कोर्स के लिए सफलता की हासिल

28 August 2025 - 3:53 PM
Photo of UP School Merger: सरकार का बड़ा आदेश, अब एक नहीं तीन किलोमीटर के दायरे वाले विद्यालयों का होगा विलय

UP School Merger: सरकार का बड़ा आदेश, अब एक नहीं तीन किलोमीटर के दायरे वाले विद्यालयों का होगा विलय

28 August 2025 - 3:25 PM
Photo of पंजाब में पशुपालकों के लिए किए गए विलक्षण प्रयासों की केंद्र सरकार ने की सराहना

पंजाब में पशुपालकों के लिए किए गए विलक्षण प्रयासों की केंद्र सरकार ने की सराहना

28 August 2025 - 2:52 PM
Photo of CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया… जानिए कैसे मिलेगी हर परिवार को तुरंत राहत

CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया… जानिए कैसे मिलेगी हर परिवार को तुरंत राहत

28 August 2025 - 2:31 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत 2025: CM भगवंत मान की कैबिनेट द्वारा फील्ड में सक्रिय राहत कार्य

पंजाब बाढ़ राहत 2025: CM भगवंत मान की कैबिनेट द्वारा फील्ड में सक्रिय राहत कार्य

28 August 2025 - 12:55 PM
Photo of पंजाब में बागवानी की क्रांति…JICA के सहयोग से किसानों की आमदनी दोगुनी होने की तैयारी

पंजाब में बागवानी की क्रांति…JICA के सहयोग से किसानों की आमदनी दोगुनी होने की तैयारी

28 August 2025 - 11:57 AM
Back to top button