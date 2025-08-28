Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने जालंधर जिले के धलेता गांव में श्री गुरु रविदास जी से जुड़ी भूमि पर सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा कथित कब्जे को लेकर गंभीरता दिखाई है. आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब डिप्टी कमिश्नर (डीसी) जालंधर से रिपोर्ट तलब की है.

इस विषय में जानकारी देते हुए आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर इस मामले में पुलिस कमिश्नर जालंधर से रिपोर्ट मांगी गई थी. लेकिन अब, मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए आयोग ने डिप्टी कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं कि वे 2 सितंबर 2025 को एस.डी.एम. स्तर के अधिकारी के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

SC समुदाय के अधिकारों के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी

गढ़ी ने स्पष्ट किया कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है कि अनुसूचित जाति वर्गों की धार्मिक, सामाजिक और भूमि से जुड़ी संपत्तियों की रक्षा की जाए और किसी भी प्रकार का अन्याय या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि आयोग न केवल सक्रिय रूप से मामलों पर नजर रख रहा है, बल्कि समयबद्ध ढंग से प्रशासन से जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रहा है.

