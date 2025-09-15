SBSSTU flood relief donation : एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी (एस बी एस एस टी यू ), गुरदासपुर ने पूरे राज्य में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग देने हेतु पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत फंड में 3,50,000 रुपए प्रदान किए हैं. यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉ. एस.के. मिश्रा की अगुवाई में यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री स हरजोत सिंह बैंस से मुलाकात की और बाढ़ राहत फंड के लिए चेक भेंट किया. इस प्रतिनिधि दल में रजिस्ट्रार, डीन अकादमिक मामले, डीन योजनाबंदी एवं विकास, सहायक रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारी शामिल थे.

एस बी एस एस टी यू ने बाढ़ राहत में योगदान दिया

यह राशि यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और स्टाफ की भागीदारी के माध्यम से एकत्रित की गई थी, जिन्होंने पंजाब में हाल ही में आए भयावह बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु अपनी एक दिन की तनख्वाह दान की. इस पहल की सराहना करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस चुनौतीपूर्ण समय में, सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का यह कदम ‘सरबत दे भले’ की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है.

यूनिवर्सिटी का योगदान: समाज में एकता और प्रेरणा

यूनिवर्सिटी के फैकल्टी एवं स्टाफ द्वारा सहानुभूति से किया गया यह योगदान एक सहानुभूति एवं एकता वाले समाज के निर्माण में अकादमिक संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है.” डॉ. एस.के. मिश्रा ने जन कल्याण कार्यों के प्रति यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, “हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास अन्य संस्थानों और नागरिकों को आगे आने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए प्रेरित करेगा.”

यह भी पढ़ें : करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप