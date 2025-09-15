Punjabराज्य

बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

Amzad Khan15 September 2025 - 7:15 PM
1 minute read
SBSSTU flood relief donation
एस बी एस एस टी यू के प्रतिनिधि डॉ. एस.के. मिश्रा और टीम ने पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत फंड में 3.5 लाख रुपये का योगदान दिया

SBSSTU flood relief donation : एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी (एस बी एस एस टी यू ), गुरदासपुर ने पूरे राज्य में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग देने हेतु पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत फंड में 3,50,000 रुपए प्रदान किए हैं. यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉ. एस.के. मिश्रा की अगुवाई में यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री स हरजोत सिंह बैंस से मुलाकात की और बाढ़ राहत फंड के लिए चेक भेंट किया. इस प्रतिनिधि दल में रजिस्ट्रार, डीन अकादमिक मामले, डीन योजनाबंदी एवं विकास, सहायक रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारी शामिल थे.

एस बी एस एस टी यू ने बाढ़ राहत में योगदान दिया

यह राशि यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और स्टाफ की भागीदारी के माध्यम से एकत्रित की गई थी, जिन्होंने पंजाब में हाल ही में आए भयावह बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु अपनी एक दिन की तनख्वाह दान की. इस पहल की सराहना करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस चुनौतीपूर्ण समय में, सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का यह कदम ‘सरबत दे भले’ की भावना और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है.

यूनिवर्सिटी का योगदान: समाज में एकता और प्रेरणा

यूनिवर्सिटी के फैकल्टी एवं स्टाफ द्वारा सहानुभूति से किया गया यह योगदान एक सहानुभूति एवं एकता वाले समाज के निर्माण में अकादमिक संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है.” डॉ. एस.के. मिश्रा ने जन कल्याण कार्यों के प्रति यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, “हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास अन्य संस्थानों और नागरिकों को आगे आने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए प्रेरित करेगा.”

यह भी पढ़ें : करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan15 September 2025 - 7:15 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

15 September 2025 - 8:19 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

15 September 2025 - 8:00 PM
Photo of ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

15 September 2025 - 6:26 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

15 September 2025 - 6:01 PM
Photo of मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

15 September 2025 - 5:26 PM
Photo of रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

15 September 2025 - 4:32 PM
Photo of 2047 तक विकसित होगा बलिया: जानिए कैसे अरविंद कुमार सिंह और टीम बदलेंगी जिले की तस्वीर

2047 तक विकसित होगा बलिया: जानिए कैसे अरविंद कुमार सिंह और टीम बदलेंगी जिले की तस्वीर

15 September 2025 - 3:51 PM
Photo of बाढ़ के बाद 2303 गांवों में शुरू हुई विशेष सेहत मुहिम, हर घर तक पहुंचेगा इलाज, दवाएं और फॉगिंग टीमें

बाढ़ के बाद 2303 गांवों में शुरू हुई विशेष सेहत मुहिम, हर घर तक पहुंचेगा इलाज, दवाएं और फॉगिंग टीमें

15 September 2025 - 3:35 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से तबाह 2.5 लाख पशुओं के लिए सरकार ने शुरू किया बड़ा राहत मिशन, किसानों को मिलेगी मुफ्त मदद

पंजाब में बाढ़ से तबाह 2.5 लाख पशुओं के लिए सरकार ने शुरू किया बड़ा राहत मिशन, किसानों को मिलेगी मुफ्त मदद

15 September 2025 - 3:10 PM
Back to top button