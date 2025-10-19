फटाफट पढ़ें

गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों को ‘नमक हराम’ कहा

कांग्रेस और शिवसेना ने बयान का विरोध किया

राउत ने मुसलमानों के वोट सही बताए

अब हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे

मंत्री पर कार्रवाई और माफी की मांग हुई

Sanjay Raut Response : भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों के लिए ‘नमक हराम’ शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर सियासी हंगामा मच गया. शिवसेना (उद्धव गुट) ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 2014 में मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था और बीजेपी को बिहार-यूपी में समर्थन मिला, जबकि अब हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे.

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने गिरिराज सिंह के बयान की कड़ी आलोचना की और इसे समाज में बंटवारा करने वाला बताया. उन्होंने बीजेपी से इस बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

बीजेपी को यूपी‑बिहार में भी समर्थन मिला

वहीं शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के नेता संजय राउत ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरिराज सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरिराज सिंह ने दावा किया कि मुसलमान केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते. यह सच नहीं है. मुसलमानों ने 2014 में मोदी को वोट दिया था और बीजेपी को बिहार और उत्तर प्रदेश में वोट मिले थे.

सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग

संजय राउत ने कहा कि अब हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं. और वे सत्ता में ‘वोट चोरी’ के दम पर हैं. जब हिंदू आपको वोट नहीं दे रहे, तो क्या आप उन्हें भी ‘नमक हराम’ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें मंत्रीमंडल से निकाल देना चाहिए. लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गिरिराज सिंह के बयान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह बयान सांप्रदायिक सौहार्द और देश की एकता के खिलाफ है. सुरेन्द्र राजपूत ने केंद्र सरकार से तत्तकाल कार्रवाई की मांग की और बीजेपी से अपने मंत्री की माफी मांगने को कहा.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव रैली में “नमक हराम” वाला बयान दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

