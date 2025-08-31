फटाफट पढ़ें

सम्राट चौधरी ने यादव परिवार पर आरोप लगाए

कहा, यादवों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है

तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं

कांग्रेस और राजद को भी आड़े हाथों लिया

ये लड़ाई है विकास बनाम विनाश की

Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी अकेले मुख्यमंत्री नहीं रहे. जब वे मुख्यमंत्री थे, तब मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ‘सुपर मुख्यमंत्री’ थे. अब तो कुनबा और भी बड़ा हो गया है, जिसमें धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और डिंपल यादव शामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता.

सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि यादव परिवार ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, उन्होंने कहा- ‘अखिलेश यादव बताइए, क्या आप अपने परिवार से बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनने देंगे?’ उन्होंने कहा कि आज बिहार में तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और राजद को भी आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक युवराज है, जिसके परिवार ने 55 सालों तक सत्ता पर कब्जा जमाए रखा. दूसरा बिहार का युवराज है, जो खुद को राजा मान रहा है, उन्होंने आगे कहा- ‘जब तक लालू प्रसाद यादव सासाराम नहीं पहुंचे, तब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए. लालू यादव खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें जेल में डाला, लेकिन फिर भी वे उसी के साथ चिपक जाते हैं.

सम्राट चौधरी ने कहा कि अब राजनीति साफ है. यह लड़ाई लालूवाद बनाम मोदी-नीतीशवाद की है. जनता को तय करना होगा कि उन्हें विकास चाहिए या फिर विनाश.

