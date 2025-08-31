Bihar

सम्राट चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, कहा-राजनीति अब लालूवाद और मोदी-नीतीशवाद की जंग

Ajay Yadav31 August 2025 - 3:42 PM
1 minute read
Bihar News :
सम्राट चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, कहा- राजनीति अब लालूवाद और मोदी-नीतीशवाद की जंग

फटाफट पढ़ें

  • सम्राट चौधरी ने यादव परिवार पर आरोप लगाए
  • कहा, यादवों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है
  • तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं
  • कांग्रेस और राजद को भी आड़े हाथों लिया
  • ये लड़ाई है विकास बनाम विनाश की

Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी अकेले मुख्यमंत्री नहीं रहे. जब वे मुख्यमंत्री थे, तब मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ‘सुपर मुख्यमंत्री’ थे. अब तो कुनबा और भी बड़ा हो गया है, जिसमें धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और डिंपल यादव शामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता.

सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि यादव परिवार ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, उन्होंने कहा- ‘अखिलेश यादव बताइए, क्या आप अपने परिवार से बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनने देंगे?’ उन्होंने कहा कि आज बिहार में तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं.

कांग्रेस और राजद को भी आड़े हाथों लिया

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और राजद को भी आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक युवराज है, जिसके परिवार ने 55 सालों तक सत्ता पर कब्जा जमाए रखा. दूसरा बिहार का युवराज है, जो खुद को राजा मान रहा है, उन्होंने आगे कहा- ‘जब तक लालू प्रसाद यादव सासाराम नहीं पहुंचे, तब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए. लालू यादव खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें जेल में डाला, लेकिन फिर भी वे उसी के साथ चिपक जाते हैं.

सम्राट चौधरी ने कहा कि अब राजनीति साफ है. यह लड़ाई लालूवाद बनाम मोदी-नीतीशवाद की है. जनता को तय करना होगा कि उन्हें विकास चाहिए या फिर विनाश.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 August 2025 - 3:42 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कमर छूने पर मचा बवाल, पवन सिंह ने अंजलि राघव से मांगी माफी, कहा- मेरा इरादा गलत नहीं था

कमर छूने पर मचा बवाल, पवन सिंह ने अंजलि राघव से मांगी माफी, कहा- मेरा इरादा गलत नहीं था

31 August 2025 - 11:27 AM
Photo of तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- जो अपना नहीं हुआ, ‘वो जनता का क्या…’

तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- जो अपना नहीं हुआ, ‘वो जनता का क्या…’

31 August 2025 - 10:35 AM
Photo of बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने कहा-‘सपा की यहां कोई…’

बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने कहा-‘सपा की यहां कोई…’

31 August 2025 - 8:45 AM
Photo of CM फेस पर रोहिणी आचार्य का बेतुका बयान, कहा- शादी हुई नहीं, चल रही सुहागरात की बात

CM फेस पर रोहिणी आचार्य का बेतुका बयान, कहा- शादी हुई नहीं, चल रही सुहागरात की बात

30 August 2025 - 12:23 PM
Photo of Bihar: भागलपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ा रही पाकिस्तानी महिला, दस्तावेज जांच में बड़ा खुलासा

Bihar: भागलपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ा रही पाकिस्तानी महिला, दस्तावेज जांच में बड़ा खुलासा

29 August 2025 - 6:53 PM
Photo of बिहार में कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द, सीएम नीतीश कुमार ने की कड़ी निंदा, कहा…

बिहार में कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द, सीएम नीतीश कुमार ने की कड़ी निंदा, कहा…

29 August 2025 - 12:55 PM
Photo of दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले आरोपी पर कार्रवाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले आरोपी पर कार्रवाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

29 August 2025 - 12:08 PM
Photo of बिहार में फिसली CM एमके स्टालिन की जुबान, राहुल गांधी की जगह कह दिया कुछ और, बीजेपी ने किया ट्रोल

बिहार में फिसली CM एमके स्टालिन की जुबान, राहुल गांधी की जगह कह दिया कुछ और, बीजेपी ने किया ट्रोल

29 August 2025 - 9:48 AM
Photo of ‘पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजक…’, राहुल गांधी की यात्रा में PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बोले चिराग पासवान

‘पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजक…’, राहुल गांधी की यात्रा में PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बोले चिराग पासवान

28 August 2025 - 6:57 PM
Photo of ‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

28 August 2025 - 5:28 PM
Back to top button