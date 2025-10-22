Bihar

सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की ‘जलेबी राजनीति’ पर कसा तंज, बीजेपी ने विपक्ष पर किया हमला

Ajay Yadav22 October 2025 - 1:11 PM
2 minutes read
फटाफट पढ़ें

  • बिहार में चुनाव से पहले बयानबाजी तेज
  • सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर तंज किया
  • बीजेपी ने किशोर के आरोपों का जवाब दिया
  • पीएम मोदी का संदेश सबका विकास पर केंद्रित
  • बिहार की जनता स्थिरता और विकास चाहती

Bihar News : बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज होने के साथ ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है. दीपावली के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ‘जलेबी और लड्डू बनाने’ वाला वीडियो सामने आने के बाद सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई. इस वीडियो पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी पर व्यंग्य किया.

सम्राट चौधरी ने कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जलेबी खरीद रहे थे और अब बिहार चुनाव के वक्त जलेबी का निरीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ईश्वर करे वे इसी तरह निरीक्षण करते रहें. उनके इस तंज के बाद बीजेपी नेताओं ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधना शुरू कर दिया.

प्रशांत किशोर पर बीजेपी का जवाब

इसी बीच, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा बीजेपी नेताओं पर लगाए गए आरोपों का जवाब बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और राज्य मंत्री नितिन नबीन ने दिया, उन्होंने कहा कि जो नेता खुद चुनाव मैदान से पीछे हट जाते हैं, उनके उम्मीदवार भी जीत नहीं पाएंगे. जब नेता ही चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा सकते, तो वे अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह ताकत दे पाएंगे.

‘सबका साथ, सबका विकास’ का संदेश

दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन हमेशा ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर केंद्रित रहा है. उन्होंने दीपावली के अवसर पर भगवान श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही, जो सामाजिक न्याय और सहयोग की मिसाल हैं. राम ने वनवास के दौरान किसी राजा से मदद नहीं मांगी, बल्कि निषादराज और वानर सेना जैसे समाज के उपेक्षित वर्गों के साथ मिलकर धर्म की रक्षा की. पीएम मोदी भी इसी भावना को आगे बढ़ा रहे हैं.

बिहार में जनता स्थिरता और विकास चाहती

जायसवाल ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इसका नाम ‘महा लठबंधन’ रख देना चाहिए, क्योंकि इसमें तेल पिलाने और लाठी चलाने वाली राजनीति हावी है. बिहार की जनता अब जंगलराज-2 नहीं चाहती. सीट बंटवारे में ही जब इतना झगड़ा है, तो सरकार बनने के बाद क्या हाल होगा. उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता स्थिरता, विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि बिहार अब अराजकता और अस्थिरता में लौटना नहीं चाहता.

