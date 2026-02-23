Bomb Threat : दिल्ली पुलिस को लाल किला और दिल्ली सचिवालय को निशाना बनाने की धमकी भरा मेल मिला है, जो खालिस्तानी समूह के नाम से भेजा गया है. सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के अंदर और बाहर व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है. मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम निरोधक दल, डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात हैं. अधिकारियों ने नागरिकों से शांतिपूर्ण बने रहने और क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की है.

लाल किला और सचिवालय में बम धमकी

लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस की टीम तुरंत अलर्ट हो गई. लाल किला परिसर को खाली कराया गया और सर्च अभियान तेज कर दिया गया. साथ ही आईटीओ के पास स्थित दिल्ली सचिवालय में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को बाहर निकलने के लिए कहा गया है. यहां भी पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है.

सुरक्षा जांच अभियान तेज कर दिया गया

वहीं, आज सुबह दिल्ली के दो स्कूलों धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड का एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. पुलिस अधिकारियों और दिल्ली फायर सर्विस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सुरक्षा को देखते हुए दोनों स्कूल के परिसर को तुरंत खाली कराया गया और सुरक्षा जांच अभियान तेज कर दिया गया.

