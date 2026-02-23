Delhi NCRराज्य

लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Ajay Yadav23 February 2026 - 2:27 PM
1 minute read
Bomb Threat :
लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Bomb Threat : दिल्ली पुलिस को लाल किला और दिल्ली सचिवालय को निशाना बनाने की धमकी भरा मेल मिला है, जो खालिस्तानी समूह के नाम से भेजा गया है. सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के अंदर और बाहर व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है. मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम निरोधक दल, डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात हैं. अधिकारियों ने नागरिकों से शांतिपूर्ण बने रहने और क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की है.

लाल किला और सचिवालय में बम धमकी

लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस की टीम तुरंत अलर्ट हो गई. लाल किला परिसर को खाली कराया गया और सर्च अभियान तेज कर दिया गया. साथ ही आईटीओ के पास स्थित दिल्ली सचिवालय में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को बाहर निकलने के लिए कहा गया है. यहां भी पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है.

सुरक्षा जांच अभियान तेज कर दिया गया

वहीं, आज सुबह दिल्ली के दो स्कूलों धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड का एयर फोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले. पुलिस अधिकारियों और दिल्ली फायर सर्विस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सुरक्षा को देखते हुए दोनों स्कूल के परिसर को तुरंत खाली कराया गया और सुरक्षा जांच अभियान तेज कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 February 2026 - 2:27 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026 - 1:43 PM
Photo of ‘AI समिट में शर्ट क्यों उतारी?’: दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार

‘AI समिट में शर्ट क्यों उतारी?’: दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार

23 February 2026 - 1:04 PM
Photo of पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

23 February 2026 - 12:11 PM
Photo of फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

23 February 2026 - 12:07 PM
Photo of अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

23 February 2026 - 11:40 AM
Photo of संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

23 February 2026 - 11:38 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

23 February 2026 - 10:32 AM
Photo of नालागढ़ IED धमाका मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े होने का खुलासा

नालागढ़ IED धमाका मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े होने का खुलासा

23 February 2026 - 9:51 AM
Photo of JNU में वामपंथी छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच हिंसक झड़प, कई छात्र घायल

JNU में वामपंथी छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच हिंसक झड़प, कई छात्र घायल

23 February 2026 - 9:17 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सैफुल्लाह ग्रुप का सफाया, किश्तवाड़ में तीन आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सैफुल्लाह ग्रुप का सफाया, किश्तवाड़ में तीन आतंकी ढेर

23 February 2026 - 8:35 AM
Back to top button