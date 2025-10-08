Punjab

धान की रिकॉर्ड खरीद, 66 हजार किसानों को MSP लाभ, मंडियों में साफ-सफाई और चिकित्सा का खास इंतजाम

Ajay Yadav8 October 2025 - 1:04 PM
1 minute read
धान की रिकॉर्ड खरीद, 66 हजार किसानों को एमएसपी लाभ- मंडियों में साफ-सफाई और चिकित्सा सुविधाओं का विशेष प्रबंध

  • पंजाब में धान की खरीद में तेजी आई है
  • अब तक 93% धान की खरीद हो चुकी है
  • पनग्रेन ने सबसे ज्यादा धान खरीदा है
  • 66 हजार किसानों को MSP लाभ मिला है
  • मंडियों में सफाई और सेवा सुनिश्चित की

Punjab News : वर्तमान खरीफ मंडीकरण सीजन के दौरान हर बीतते दिन के साथ धान की खरीद में लगातार तेजी देखी जा रही है. यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कल देर शाम तक राज्य की मंडियों में कुल 824732.78 मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिनमें से 772965.23 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कुल आवक का 93 प्रतिशत बनता है. सरकारी एजेंसियों ने 770241.58 मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जिनमें पंजाब राज्य अनाज खरीद निगम लिमिटेड (पनग्रेन) अब तक 323992.64 मीट्रिक टन की खरीद के साथ सरकारी एजेंसियों में अग्रणी रही है.

इसके अलावा, मौजूदा खरीफ मंडीकरण सीजन में अब तक 66679 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ प्राप्त हुआ है. किसानों के खातों में अब तक 1646.47 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं.

सफाई-चिकित्सा इंतजाम के निर्देश

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने दोहराया कि राज्य में आई बाढ़ के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों द्वारा मेहनत से उगाए गए हर एक दाने की खरीद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने के लिए 27,000 करोड़ रुपये और सितंबर के लिए 15,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) हासिल कर ली है. अधिकारियों को मंडियों में बारदाने, चिकित्सा सुविधाओं और सफाई के उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न हो.

