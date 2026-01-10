Uttar Pradeshधर्मराज्य

राम नगरी में 15 KM के दायरे में मांस बेचने पर प्रतिबंध, श्रद्धालु व संत समाज में खुशी की लहर

Shanti Kumari10 January 2026 - 3:05 PM
Ayodhya News

Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या (जो कि रामलला की नगरी है) में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत फूड विभाग ने एक बहुत ही बड़ा और धार्मिक लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। जिसके तहत यूपी की राम नगरी में अब 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। धार्मिक मर्यादाओं के पालन को सख्ती से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है।

जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद अयोध्या के संत समाज और अयोध्या के लोग स्वागत कर रहे हैं। साधु, महात्माओं में इसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बारे में कई साधुओं और विश्व हिंदू परिषद के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन के इस निर्णय को सराहनीय बताया है।

‘यहां पर शाकाहारी लोग रहें, यही उचित है’

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि अयोध्या में यह फैसला बहुत अच्छा और सराहनीय है। पहले से भी तीर्थ स्थलों पर इस तरह की पाबंदी लगाई गई है, जिसमें हरिद्वार, तिरुपति भी शामिल है। यहां पर मांस और शराब की बिक्री बंद है। अयोध्या वैसा ही पवित्र शहर है, इसलिए यहां पर शाकाहारी लोग रहें, यही उचित है।

‘मांस बेचने वालों को होनी चाहिए जेल’

अयोध्या में मांस पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत करते हुए संत विष्णु दास ने कहा कि प्रभु राम की नगरी में मांस की बिक्री पर रोक लगाना एक उत्तम कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि जो श्रद्धालु राम और बजरंगबली के दर्शन के लिए अयोध्या आते हैं, उनके लिए यह निर्णय बहुत ही उचित है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी तीर्थ स्थलों में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए।

‘इस कदम से यह नगरी और भी अधिक पवित्र बनेगी’

संत देवेशाचार्य ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि अयोध्या मर्यादा और संस्कृति की नगरी है। यहां दुनियाभर से श्रद्धालु आते हैं और मांस की बिक्री देख कर उनका हृदय दुखी होता था। इस कदम से यह नगरी और भी अधिक पवित्र बनेगी। उन्होंने शासन-प्रशासन को इस फैसले के लिए साधुवाद दिया, क्योंकि यह उनकी लंबे समय से की जा रही कोशिशों का परिणाम है।

