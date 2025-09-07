फटाफट पढ़ें

Rajasthan News : राजस्थान में 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दौसा जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल कार्तिकेय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कार्तिकेय शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा का पेपर खरीदकर अपने परिचित को उपलब्ध कराया. इस गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या 126 तक पहुंच गई है, जिनमें 55 चयनित सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, कार्तिकेय शर्मा पर आठ लाख रुपये में प्रश्नपत्र खरीदने का आरोप है. उन्होंने यह पेपर अपने परिचित रिंकू यादव को सौंप दिया. पेपर मिलने से रिंकू यादव ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी. हालांकि अंतिम सूची में उसका चयन नहीं हो सका था. इस गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि शिक्षा क्षेत्र के कुछ अधिकारी भी इस संगठित अपराध में शामिल रहे हैं. इससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल उठते हैं.

छापेमारी कर बड़े स्तर पर कार्रवाई की

राजस्थान पुलिस ने इस मामले में लगातार छापेमारी कर बड़े स्तर पर कार्रवाई की है. अब तक कुल 126 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिनमें से 55 ऐसे भी हैं जो सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हुए थे, लेकिन धांधली के कारण उन्हें भी जेल जाना पड़ा. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया था.

पेपर लीक जैसे मामलों ने मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों का भरोसा तोड़ दिया है. सालों तक कड़ी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी परिश्रम करते हैं ईमानदारी से परीक्षा पास करने का प्रयास करते हैं वहीं कुछ लोगों ने इस तरह परीक्षा में धांधली करके न केवल सिस्टम को कलंकित किया है बल्कि उन युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है, जो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहते थे.

