Rajasthan

राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक मामला: दौसा के वाइस प्रिंसिपल समेत 126 आरोपी गिरफ्तार

Ajay Yadav7 September 2025 - 2:05 PM
2 minutes read
Rajasthan News :
राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक मामला: दौसा के वाइस प्रिंसिपल समेत 126 आरोपी गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक का बड़ा खुलासा
  • दौसा के वाइस प्रिंसिपल कार्तिकेय शर्मा गिरफ्तार
  • 126 लोग पकड़े, जिनमें 55 चयनित भी शामिल
  • पेपर आठ लाख में खरीदा गया था
  • पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली की पुष्टि की

Rajasthan News : राजस्थान में 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दौसा जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल कार्तिकेय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कार्तिकेय शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा का पेपर खरीदकर अपने परिचित को उपलब्ध कराया. इस गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या 126 तक पहुंच गई है, जिनमें 55 चयनित सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.

पेपर आठ लाख में खरीदा गया था

मिली जानकारी के अनुसार, कार्तिकेय शर्मा पर आठ लाख रुपये में प्रश्नपत्र खरीदने का आरोप है. उन्होंने यह पेपर अपने परिचित रिंकू यादव को सौंप दिया. पेपर मिलने से रिंकू यादव ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी. हालांकि अंतिम सूची में उसका चयन नहीं हो सका था. इस गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि शिक्षा क्षेत्र के कुछ अधिकारी भी इस संगठित अपराध में शामिल रहे हैं. इससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल उठते हैं.

छापेमारी कर बड़े स्तर पर कार्रवाई की

राजस्थान पुलिस ने इस मामले में लगातार छापेमारी कर बड़े स्तर पर कार्रवाई की है. अब तक कुल 126 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिनमें से 55 ऐसे भी हैं जो सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हुए थे, लेकिन धांधली के कारण उन्हें भी जेल जाना पड़ा. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया था.

पेपर लीक जैसे मामलों ने मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों का भरोसा तोड़ दिया है. सालों तक कड़ी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी परिश्रम करते हैं ईमानदारी से परीक्षा पास करने का प्रयास करते हैं वहीं कुछ लोगों ने इस तरह परीक्षा में धांधली करके न केवल सिस्टम को कलंकित किया है बल्कि उन युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है, जो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहते थे.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 September 2025 - 2:05 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of खेत सिंह मर्डर केस ने पकड़ा सांप्रदायिक रंग, डांगरी गांव में बढ़ी सियासी गरमी

खेत सिंह मर्डर केस ने पकड़ा सांप्रदायिक रंग, डांगरी गांव में बढ़ी सियासी गरमी

4 September 2025 - 4:31 PM
Photo of राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मिली नई ऊर्जा, घनेंद्र भारद्वाज बने सह-प्रभारी

राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मिली नई ऊर्जा, घनेंद्र भारद्वाज बने सह-प्रभारी

4 September 2025 - 10:54 AM
Photo of राजस्थान ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया नई एग्रीगेटर पॉलिसी का प्लान

राजस्थान ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया नई एग्रीगेटर पॉलिसी का प्लान

3 September 2025 - 11:12 PM
Photo of कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने राजस्थान SI भर्ती घोटाले के बीच RPSC से दिया इस्तीफा

कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने राजस्थान SI भर्ती घोटाले के बीच RPSC से दिया इस्तीफा

1 September 2025 - 11:12 PM
Photo of टॉप रैंक पाने के लिए रचा ऐसा खेल, राजस्थान SI परीक्षा में कैसे हुआ यह घोटाला?

टॉप रैंक पाने के लिए रचा ऐसा खेल, राजस्थान SI परीक्षा में कैसे हुआ यह घोटाला?

29 August 2025 - 9:02 PM
Photo of राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिनका ऐतिहासिक फैसला बन गया चर्चा का विषय

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिनका ऐतिहासिक फैसला बन गया चर्चा का विषय

28 August 2025 - 11:11 PM
Photo of राजस्थान में दो दिन नॉनवेज पर रोक, मांस-मछली-अंडे की दुकानें रहेंगी बंद

राजस्थान में दो दिन नॉनवेज पर रोक, मांस-मछली-अंडे की दुकानें रहेंगी बंद

25 August 2025 - 10:24 PM
Photo of राजस्थान की बेटियों को मिला बड़ा तोहफा: सीएम भजनलाल शर्मा ने बांटी ई-साइकिलें, कहा – बेटियों की मुस्कान ही हमारी ताकत

राजस्थान की बेटियों को मिला बड़ा तोहफा: सीएम भजनलाल शर्मा ने बांटी ई-साइकिलें, कहा – बेटियों की मुस्कान ही हमारी ताकत

23 August 2025 - 3:24 PM
Photo of स्कूली बच्चों की वैन हुई दुर्घटनाग्रस्त, स्वतंत्रता दिवस से लौट रहे थे, 11 घायल, 5 गंभीर

स्कूली बच्चों की वैन हुई दुर्घटनाग्रस्त, स्वतंत्रता दिवस से लौट रहे थे, 11 घायल, 5 गंभीर

15 August 2025 - 9:03 PM
Photo of रिश्वत मामले में फंसे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत

रिश्वत मामले में फंसे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत

14 August 2025 - 7:11 PM
Back to top button