Punjab News : पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान ‘युद्ध नशों के खिलाफ’ 273वें दिन भी पूरी ताकत के साथ जारी रहा. इस अभियान के तहत पुलिस ने राज्य के 334 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 52 एफआईआर दर्ज की गई और 67 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. अब तक 273 दिनों में कुल 38,509 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

आज की कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 237 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफीम, 481 नशीली गोलियाँ और 1,960 रुपये की ड्रग मनी भी बरामद की है.

पंजाब को नशामुक्त बनाने की निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को साफ निर्देश दिए हैं कि पंजाब को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए. पंजाब सरकार ने इस अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की है.

विशेष ऑपरेशन में 334 स्थानों पर छापेमारी

आज के विशेष ऑपरेशन में 63 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों की 100 से ज्यादा टीमें शामिल हुई, जिन्होंने राज्यभर में 334 स्थानों पर छापेमारी की. दिनभर चले इस अभियान में पुलिस ने 358 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की.

पंजाब सरकार नशा उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी)—पर काम कर रही है. इसी अंतर्गत, पंजाब पुलिस ने ‘डी-एडिक्शन’ योजना के तहत आज 25 लोगों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया, जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटने का अवसर मिल सके.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप