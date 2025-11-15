Punjab

Ajay Yadav15 November 2025 - 9:40 AM
Punjab News :
दक्षिण भारत में पंजाब निवेश संवाद तेज़, हैदराबाद और चेन्नई रोडशो में उद्योगों की मजबूत रुचि

Punjab News : पंजाब सरकार ने हैदराबाद और चेन्नई में अपने उच्च-स्तरीय निवेश एवं उद्योग संवादों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण भारतीय उद्योगों में प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स’ समिट 2026 के प्रति उल्लेखनीय उत्साह देखने को मिला. यह outreach माननीय कैबिनेट मंत्री (उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, पावर और एनआरआई मामलों) संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिनके साथ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब डेवलपमेंट कमीशन और इन्वेस्ट पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. इस दौरान मोबिलिटी, एयरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थकेयर, पर्यटन और इंजीनियरिंग सेवाओं सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया गया.

ब्रहमोस व कंपनियों संग MSMEs सहयोग चर्चा

हैदराबाद में प्रतिनिधिमंडल ने Ceph Life Sciences, Vibrant Energy, ICFAI Foundation for Higher Education, TiE Global, Baba Group of Companies, Ellenbarrie Industrial Gases, Visakha Pharmacity (Ramky Group) और Bharat Electronics Limited (BEL) जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ विस्तृत चर्चाएँ कीं. BEL ने पंजाब आधारित MSMEs को अपनी रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में सम्मिलित करने की रुचि व्यक्त की. अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद और रामकी समूह के संस्थापक, अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी से मुलाकात कर अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े स्तर पर सहभागिता की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया. प्रतिनिधिमंडल ने ब्रहमोस एयरोस्पेस का भी दौरा किया, जहाँ पंजाब के MSMEs की भारत के उभरते एयरोस्पेस इकोसिस्टम में भागीदारी पर चर्चा की गई. इसके साथ ही सिंधु हॉस्पिटल (हेटरो ग्रुप द्वारा स्थापित) के दौरे में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं, डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का मूल्यांकन किया गया.

नवाचार और सुगम व्यापार माहौल की सराहना की

शाम के सत्र में डॉ. बी. पार्थसारथि रेड्डी, प्रो. दुलाल पांडा (NIPER मोहाली), अभिजीत बनर्जी (Linde India), वरुण सुरेखा (Hartex), सुधाकर राव (ICFAI) और अनिरुद्ध गुप्ता (DCM Group) सहित उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सभी ने पंजाब के मजबूत शोध एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, सुगम व्यापार वातावरण, पारदर्शी प्रक्रियाओं और सक्रिय नियामक ढांचे को प्रभावशाली बताया.

चेन्नई रोडशो में पंजाब से सहयोग पर रुचि

चेन्नई रोडशो के दौरान भी उद्योग जगत ने समान उत्साह प्रदर्शित किया. प्रतिनिधिमंडल ने Hatsun Agro, Portman Enterprises, CavinKare, Garuda Aerospace, Bahwan CyberTek, GlobalLogic (Hitachi), Virtusa, Rattha Group और Dr. Agarwal’s Eye Hospital जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नेतृत्व से भेंट कर खाद्य प्रसंस्करण, क्लीन मोबिलिटी, इंजीनियरिंग डिजाइन, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की. मुरुगप्पा समूह के साथ हुई बैठक विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिसमें समूह के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने पंजाब में अपने सुदृढ़ कार्यबल आधार, राज्य की पारदर्शी शासन प्रणाली और त्वरित सुविधा मॉडल की सराहना की तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित अन्य क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाएँ व्यक्त कीं. कई कंपनियों ने मोहाली, लुधियाना और राजपुरा में अवसरों का अध्ययन करने में रुचि जताई. Bahwan CyberTek के नेतृत्व ने मोहाली को “उत्तर भारत का अगला गुरुग्राम” बताते हुए इसके डेटा-आधारित डिजिटल उद्यमों के लिए उभरते केंद्र के रूप में पहचान दी. पंजाब की पावर-सरप्लस स्थिति को डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लाभ के रूप में भी रेखांकित किया गया.

पंजाब के व्यापार और निवेश से उद्योग प्रभावित

पूरे दौरे के दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा ने उद्योग जगत को पंजाब के बेहतर होते व्यावसायिक वातावरण के बारे में बताया, उन्होंने भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पंजाब को प्राप्त “टॉप अचीवर” की श्रेणी का उल्लेख किया और बताया कि राज्य ने अब तक लगभग ₹1.37 लाख करोड़ के वास्तविक और जमीनी निवेश आकर्षित किए हैं, जिससे लगभग पाँच लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, उन्होंने राइट टू बिजनेस एक्ट में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में स्थित इकाइयों को पाँच कार्य दिवसों में इन-प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है, जबकि RTBA के बाहर आने वाली सभी परियोजनाओं को FastTrack Punjab Portal के माध्यम से 45 कार्य दिवसों के भीतर निपटाना अनिवार्य है. उद्योग जगत ने पंजाब की आधुनिक अवसंरचना, कुशल लॉजिस्टिक्स, शांतिपूर्ण श्रम वातावरण, टैलेंट उपलब्धता, उच्च गुणवत्ता वाले शोध संस्थानों और पूर्णतः डिजिटाइज्ड, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन प्रणाली को अत्यंत सकारात्मक पाया. कई कंपनियों ने पंजाब को उत्तरी भारत के पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों का एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प बताया.

इन्वेस्ट पंजाब ने निवेश तैयारी शुरू की

दक्षिण भारत के इस सफल दौर के बाद इन्वेस्ट पंजाब की टीम अब चंडीगढ़ लौटकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अगले चरण के निवेश संवादों की तैयारी में जुट गई है. इन रोडशोज से उत्पन्न गति निकट भविष्य में और अधिक ठोस सहयोग और रणनीतिक निवेश प्रस्तावों में परिवर्तित होने की उम्मीद है, जो प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स’ समिट 2026 की दिशा में एक मजबूत निवेश पाइपलाइन तैयार करेगा.

