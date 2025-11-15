Punjab Vigilance Bribery Case : भ्रष्टाचार विरोधी सख्त मुहिम के तहत पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने आज डी.डी.पी.ओ. जालंधर की रीडर राजवंत कौर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने जिला जालंधर के गांव ढड्डा के एक शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

शिकायतकर्ता ने सरपंच के रूप में दी थी शिकायत

विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत गांव ढड्डा के सरपंच द्वारा दर्ज करवाई गई थी. जांच के दौरान यह सामने आया कि गांव ढड्डा में बनी धर्मशाला को वाल्मीकि कमेटी ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने डी.डी.पी.ओ. जालंधर में केस दायर किया.

धर्मशाला मामले में आदेश दिलवाने के बदले मांगी रिश्वत

जांच में यह तथ्य सामने आया कि राजवंत कौर, जो उस समय डी.डी.पी.ओ. जालंधर में रीडर के तौर पर तैनात थी, ने धर्मशाला मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश करवाने के बदले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी. आरोपी ने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से 50,000 रुपये की राशि ली, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई.

सबूतों के आधार पर मामला दर्ज, आगे जांच जारी

पूछताछ और उपलब्ध सबूतों के आधार पर विजीलेंस ब्यूरो रेंज थाना जालंधर में आरोपी राजवंत कौर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

