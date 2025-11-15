Chardikala Mission : मिशन चढ़दी कला के अंतर्गत बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राहत राशि वितरण की प्रक्रिया लगातार जारी रखे हुए है. राज्यभर के जिलों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पंजाब सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि बाढ़ पीड़ितों में वितरित की गई.

2 करोड़ 26 लाख रुपये का फसली मुआवजा

अभियान के अंतर्गत आज कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने गांव जिंदवड़ी में आयोजित फसल मुआवजा वितरण कार्यक्रम के दौरान आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपये की मुआवजा राशि वितरित की.

उन्होंने बताया कि:

आनंदपुर साहिब उपमंडल द्वारा 70 किसानों को 72,12,000 रुपये,

नंगल उपमंडल द्वारा 101 किसानों को 58,89,000 रुपये,

रूपनगर उपमंडल द्वारा 35 किसानों को 89,68,000 रुपये

मुआवजे के रूप में प्रदान किए गए.

अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में 5.86 करोड़ रुपये का वितरण

अजनाला क्षेत्र में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने 1330 किसानों को कुल 5.86 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की. राज्य सरकार ने राहत वितरण के तीसरे चरण के चौथे दिन भी अपनी व्यापक पहुंच जारी रखते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की.

कपूरथला में 40 लाख रुपये के अनुमोदन पत्र वितरित

प्रवक्ता ने बताया कि आज कपूरथला जिले के सुल्तानपुर के बाढ़ प्रभावित गांव भैणी कादर बख्श और पसन कदीम के लोगों को 40 लाख रुपये की मुआवजा राशि के अनुमोदन पत्र सौंपे गए.

मिशन चढ़दी कला के तहत तलवंडी साबो और मौड़ में आयोजित कार्यक्रमों में कुल 380 बाढ़ पीड़ितों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए. चीफ व्हिप प्रो. बलजिंदर कौर ने तलवंडी साबो में 80 प्रभावित लोगों को सहायता पत्र दिए, जबकि मौड़ क्षेत्र में विधायक सुखबीर सिंह माईसरखाना ने 300 व्यक्तियों को स्वीकृति पत्र सौंपे.

मोगा जिले के धर्मकोट में 5.83 करोड़ रुपये की सहायता

प्रवक्ता ने बताया कि मोगा जिले के धर्मकोट हलके के 17 गांवों में विधायक दविंदरजीत सिंह लाड़ी ढोस ने लगभग 1350 लाभार्थियों को 5.83 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि के स्वीकृति पत्र दिए.

फिरोजपुर शहर के विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने गांव कामल वाला (मुठियावाला) और बाला मेघा में बाढ़ पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ 5 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र दिए. फाजिल्का के विधायक नरिंदरपाल सिंह सवना ने वल्ले शाह हित्हाड़ (गुलाबा भैणी) गांव में किसानों को 1 करोड़ 57 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों को सर्वाधिक मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य

पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक राहत पारदर्शी ढंग से पहुंचे.

क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर कर दी गई है.

फसल नुकसान के लिए किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है जो भारत में अब तक का सबसे अधिक फसली मुआवजा है.

पशुधन हानि पर भी उदार सहायता

राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की आजीविका पुनर्स्थापित करने के लिए पशुधन हानि पर भी सहायता प्रदान कर रही है:

प्रति दुग्धारू पशु: 37,500 रुपये

प्रति गैर-दुग्धारू पशु: 32,000 रुपये

प्रति बछड़ा: 20,000 रुपये

प्रति पोल्ट्री पक्षी: 100 रुपये

