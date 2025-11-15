Punjabराज्य

मिशन चढ़दी कला के तहत बाढ़ पीड़ितों को पंजाब सरकार की राहत राशि का व्यापक वितरण जारी

Amzad Khan15 November 2025 - 1:45 PM
2 minutes read
Chardikala Mission
मिशन चढ़दी कला के तहत बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत राशि वितरित करते अधिकारी

Chardikala Mission : मिशन चढ़दी कला के अंतर्गत बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राहत राशि वितरण की प्रक्रिया लगातार जारी रखे हुए है. राज्यभर के जिलों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पंजाब सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि बाढ़ पीड़ितों में वितरित की गई.

2 करोड़ 26 लाख रुपये का फसली मुआवजा

अभियान के अंतर्गत आज कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने गांव जिंदवड़ी में आयोजित फसल मुआवजा वितरण कार्यक्रम के दौरान आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपये की मुआवजा राशि वितरित की.

उन्होंने बताया कि:

  • आनंदपुर साहिब उपमंडल द्वारा 70 किसानों को 72,12,000 रुपये,
  • नंगल उपमंडल द्वारा 101 किसानों को 58,89,000 रुपये,
  • रूपनगर उपमंडल द्वारा 35 किसानों को 89,68,000 रुपये
    मुआवजे के रूप में प्रदान किए गए.

अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में 5.86 करोड़ रुपये का वितरण

अजनाला क्षेत्र में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने 1330 किसानों को कुल 5.86 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की. राज्य सरकार ने राहत वितरण के तीसरे चरण के चौथे दिन भी अपनी व्यापक पहुंच जारी रखते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की.

कपूरथला में 40 लाख रुपये के अनुमोदन पत्र वितरित

प्रवक्ता ने बताया कि आज कपूरथला जिले के सुल्तानपुर के बाढ़ प्रभावित गांव भैणी कादर बख्श और पसन कदीम के लोगों को 40 लाख रुपये की मुआवजा राशि के अनुमोदन पत्र सौंपे गए.

मिशन चढ़दी कला के तहत तलवंडी साबो और मौड़ में आयोजित कार्यक्रमों में कुल 380 बाढ़ पीड़ितों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए. चीफ व्हिप प्रो. बलजिंदर कौर ने तलवंडी साबो में 80 प्रभावित लोगों को सहायता पत्र दिए, जबकि मौड़ क्षेत्र में विधायक सुखबीर सिंह माईसरखाना ने 300 व्यक्तियों को स्वीकृति पत्र सौंपे.

मोगा जिले के धर्मकोट में 5.83 करोड़ रुपये की सहायता

प्रवक्ता ने बताया कि मोगा जिले के धर्मकोट हलके के 17 गांवों में विधायक दविंदरजीत सिंह लाड़ी ढोस ने लगभग 1350 लाभार्थियों को 5.83 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि के स्वीकृति पत्र दिए.

फिरोजपुर शहर के विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने गांव कामल वाला (मुठियावाला) और बाला मेघा में बाढ़ पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ 5 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र दिए. फाजिल्का के विधायक नरिंदरपाल सिंह सवना ने वल्ले शाह हित्हाड़ (गुलाबा भैणी) गांव में किसानों को 1 करोड़ 57 लाख रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों को सर्वाधिक मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य

पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक राहत पारदर्शी ढंग से पहुंचे.

  • क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर कर दी गई है.
  • फसल नुकसान के लिए किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है जो भारत में अब तक का सबसे अधिक फसली मुआवजा है.

पशुधन हानि पर भी उदार सहायता

राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की आजीविका पुनर्स्थापित करने के लिए पशुधन हानि पर भी सहायता प्रदान कर रही है:

  • प्रति दुग्धारू पशु: 37,500 रुपये
  • प्रति गैर-दुग्धारू पशु: 32,000 रुपये
  • प्रति बछड़ा: 20,000 रुपये
  • प्रति पोल्ट्री पक्षी: 100 रुपये

यह भी पढ़ें : गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में जगमगाए भव्य लाइट एंड साउंड शो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan15 November 2025 - 1:45 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: 311 नई नर्सों की भर्ती को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: 311 नई नर्सों की भर्ती को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

16 November 2025 - 12:33 PM
Photo of आनंदपुर साहिब में 317 KM सड़कों का अपग्रेड, 127 KM सड़कों का नवीनीकरण, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

आनंदपुर साहिब में 317 KM सड़कों का अपग्रेड, 127 KM सड़कों का नवीनीकरण, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

16 November 2025 - 11:33 AM
Photo of शिक्षा मंत्री बैंस ने विश्व-स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए किया रवाना

शिक्षा मंत्री बैंस ने विश्व-स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए किया रवाना

16 November 2025 - 11:05 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 259वें दिन पंजाब पुलिस ने 3.1 किलोग्राम हेरोइन, 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की, 113 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 259वें दिन पंजाब पुलिस ने 3.1 किलोग्राम हेरोइन, 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद की, 113 नशा तस्कर गिरफ्तार

16 November 2025 - 9:05 AM
Photo of श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 23-25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में विशेष कार्यक्रम

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 23-25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में विशेष कार्यक्रम

16 November 2025 - 8:47 AM
Photo of तरनतारन में आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक तूफान: कांग्रेस-बीजेपी की जमानत जब्त, पंजाब ने दे दिया बड़ा फैसला

तरनतारन में आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक तूफान: कांग्रेस-बीजेपी की जमानत जब्त, पंजाब ने दे दिया बड़ा फैसला

15 November 2025 - 7:04 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

15 November 2025 - 6:42 PM
Photo of लालू परिवार में तूफान…रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, ‘जयचंदों’ पर खुला हमला – RJD में मची खलबली

लालू परिवार में तूफान…रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, ‘जयचंदों’ पर खुला हमला – RJD में मची खलबली

15 November 2025 - 6:20 PM
Photo of ओवैसी का गुस्सा फूटा…अखिलेश को क्यों सुना दी खरी-खोटी? बिहार नतीजों पर बढ़ी सियासी गर्मी

ओवैसी का गुस्सा फूटा…अखिलेश को क्यों सुना दी खरी-खोटी? बिहार नतीजों पर बढ़ी सियासी गर्मी

15 November 2025 - 4:21 PM
Photo of Bihar Election 2025 : बिहार में किसने पलटा पूरा खेल? बीजेपी–जेडीयू की जीत के पीछे छुपी ये बड़ी वजहें

Bihar Election 2025 : बिहार में किसने पलटा पूरा खेल? बीजेपी–जेडीयू की जीत के पीछे छुपी ये बड़ी वजहें

15 November 2025 - 3:29 PM
Back to top button