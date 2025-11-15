Guru Tegh Bahadur Show : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित समागमों के तहत शुक्रवार को लुधियाना, कपूरथला, मुक्तसर साहिब और बरनाला में लाइट एंड साउंड शो करवाए गए. इन कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, स्थानीय नेताओं और बड़ी संख्या में संगत ने उपस्थिति दर्ज करवाई.

एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में आयोजित लाइट एंड साउंड शो में बिजली, उद्योग और वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा तथा आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने शिरकत की.

कपूरथला में गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी पर आधारित प्रस्तुति

कपूरथला के गुरु नानक स्टेडियम में रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत और राज्यसभा सदस्य संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने संगत के साथ गुरु तेग बहादुर जी की अतुलनीय कुर्बानी और महान दर्शन को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो को देखा.

बरनाला के बाबा काला महिर स्टेडियम में लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर और विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी ने स्थानीय नेताओं और संगत संग उपस्थित होकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

मुक्तसर साहिब में भावपूर्ण प्रस्तुति

मुक्तसर साहिब के गुरु गोबिंद सिंह साहिब स्टेडियम में हुए लाइट एंड साउंड शो में विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ शामिल हुए और कार्यक्रम को भावपूर्ण ढंग से देखा.

संगत ने प्रयासों को सराहा

इन लाइट एंड साउंड शो में शामिल संगत ने पंजाब सरकार के इस प्रयास की सराहना की. इन कार्यक्रमों में आधुनिक लेज़र लाइटों और 3डी प्रोजेक्शन के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन, शिक्षाओं और धर्म की रक्षा हेतु दी गई उनकी अतुलनीय शहादत को दर्शाया गया. उल्लेखनीय है कि 17 और 20 नवंबर को बाकी जिलों में भी लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें : पौष्टिक आहार और आयुर्वेद पर केंद्रित “भोजन ही दवा है” सेमिनार में विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप