Shivam Singh2 November 2025 - 7:10 PM
स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विश्वविद्यालय का सिंडिकेट भंग करने के कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की

Punjab : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट सिंडिकेट को भंग करने के कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस कदम को सुधार नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक गहरी और सोची-समझी राजनीतिक साज़िश है।

उन्होंने आगे कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा देशभर में विभिन्न संस्थानों पर किए जा रहे हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है। स्पीकर संधवां ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय जनता का है, न कि उन लोगों का जो आम आदमी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं।

संधवां ने बताया कि भविष्य में इसके दूरगामी नतीजे सामने आएंगे और इस देश की संघीय ढांचे को कमजोर करने की ऐसी कोशिशों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर ने कहा कि वह केंद्र सरकार के इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।

