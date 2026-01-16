Punjabराज्य

पंजाब में स्कूलों का समय बदला, ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए नया शेड्यूल लागू

Shanti Kumari16 January 2026 - 12:57 PM
Punjab News

Punjab News : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य के स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है अब, प्राथमिक स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे, जबकि मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक संचालित होंगे. यह संशोधित समय 21 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा, “हमारे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.” उन्होंने स्कूल प्रमुखों और जिला शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ओ.) को राज्य भर के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में इस संशोधित समय-सारणी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें – मोहाली वन मंडल की पहल से सिसवां–मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र बना ईको-टूरिज़्म का केंद्र

