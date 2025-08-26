Punjab SC Association : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक 28 अगस्त 2025 को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन, सेक्टर–3 के कमेटी रूम में आयोजित की जाएगी. यह बैठक आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी की अध्यक्षता में संपन्न होगी.

आयोग के प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह बैठक लगभग पांच वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है. इससे पूर्व आयोग की अंतिम बैठक वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी. इस प्रकार यह बैठक अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा और कार्यप्रणाली के आकलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

गैर-सरकारी सदस्यों सहित महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रण

प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक में आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, राज्य स्तर के महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है. विशेष रूप से, पंजाब पुलिस के महानिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक को बैठक में शामिल होने हेतु आमंत्रण भेजा गया है.

बैठक के दौरान आयोग अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित विभिन्न लंबित मामलों, उनकी जांच की स्थिति तथा समाधान की दिशा में अब तक की गई प्रगति की विस्तृत समीक्षा करेगा. यह बैठक राज्य सरकार और आयोग के समन्वय से अनुसूचित जातियों को न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.

आयोग की पुनर्समीक्षा का सुनहरा अवसर

प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि बैठक का उद्देश्य केवल औपचारिक चर्चा न होकर, वास्तविक मामलों की समीक्षा और उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करना है. आयोग इस बैठक के माध्यम से विभिन्न विभागों के साथ संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा में कोई कमी न रहे.

यह बैठक इसलिए भी विशेष है क्योंकि पाँच वर्षों के अंतराल के बाद आयोग की गतिविधियों की पुनर्समीक्षा और गति को पुनः सक्रिय करने का अवसर प्रदान करेगी.

