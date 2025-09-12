Punjabराज्य

पंजाब के रेवेन्यू अफसरों ने पेश की मिसाल, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 10 लाख रूपये

Anup Tiwari12 September 2025 - 6:57 PM
1 minute read
Punjab flood relief donation
पंजाब के रेवेन्यू अफसरों ने पेश की मिसाल

हाइलाइट्स :-

  • रेवेन्यू अफसरों ने दिए 10 लाख.
  • चेक मंत्री मुंडियां को सौंपा गया.
  • बाढ़ पीड़ितों के लिए सराहनीय योगदान.

Punjab flood relief donation : प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आकर प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु पंजाब रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये का योगदान दिया है.

एसोसिएशन की तरफ से राशि का चेक पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां को पंजाब सिविल सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में एसोसिएशन के पदाधिकारियों तहसीलदार सुखचरन सिंह चन्नी, तहसीलदार हरमिंदर सिंह घोलिया, नायब तहसीलदार हरजोत सिंह और नायब तहसीलदार पवन कुमार द्वारा सौंपा गया.

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने की सराहना

रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के सामाजिक भलाई के इस प्रयास की सराहना करते हुए माल मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि एसोसिएशन ने मुसीबत में घिरे लोगों की मदद के लिए आगे आकर सामाजिक ज़िम्मेदारी की प्रेरणादायक मिसाल कायम की है. उन्होंने कहा कि ऐसे सामूहिक योगदान पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

इस अवसर पर पंजाब राज्य लघु उद्योग के चेयरमैन नील गर्ग और राजस्व मंत्री के निजी सचिव बलविंदर सिंह भी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : CM भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया, बोले – अब बनूंगा ‘दुखमंत्री’

