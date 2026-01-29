Punjab News: पंजाब पुलिस ने अमृतसर में नशीले पदार्थों और हथियारों की बड़ी खेप को पकड़ा और नशे के कारोबारियों को बड़ा झटका दिया है. पुलिस ने 42.983 किलोग्राम हेरोइन के साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया. पंजाब के DGP गौरव यादव ने एक्स पर बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने ‘पिंडा दे पहरेदार’ (विलेज डिफेंस कमिटी – VDC) की मदद से यह कार्रवाई की. इस दौरान 42.983 किलोग्राम हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, एक स्टार मार्क पिस्टल, 46 लाइव .30 बोर कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई.

नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी

DGP गौरव यादव ने बताया, “अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने ‘पिंडा दे पहरेदार’ की मदद से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी. इसमें 42.983 किलोग्राम हेरोइन, 4 हैंड ग्रेनेड, एक स्टार मार्क पिस्टल, 46 लाइव .30 बोर कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई. इसके बाद की जांच में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो दोनों अमृतसर के निवासी हैं. फरार आरोपियों की खोज जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये सामग्री कहाँ से आई और इसके पीछे किस प्रकार का बड़ा षड्यंत्र था.”

𝐈𝐧 𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡, 𝐀𝐦𝐫𝐢𝐭𝐬𝐚𝐫 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐭𝐬 𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨-𝐚𝐫𝐦𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐩 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞 (𝐕𝐃𝐂) 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬… pic.twitter.com/9VF2LmBEBH — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) January 29, 2026

तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा

वहीं, पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ चल रही कड़ी मुहिम का हिस्सा है. इससे पहले 25 जनवरी को स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC), एसएएस नगर (मोहाली) ने एक बड़े क्रॉस-बॉर्डर नारको-टेरर नेटवर्क के प्रमुख लिंक को पकड़ा था. इस मामले में सतनाम सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. DGP गौरव यादव ने उस समय एक्स पर पोस्ट में कहा था, “खुफिया जानकारी के आधार पर राज्य स्पेशल ऑपरेशंस सेल, एसएएस नगर ने एक अंतर-राज्यीय और क्रॉस-बॉर्डर नारको-टेरर मॉड्यूल के मुख्य वित्तीय लिंक को दबोच लिया है.”

हेरोइन तस्करी और आतंक फंडिंग का खुलासा

डीजीपी गौरव यादव ने अपनी पोस्ट में आगे बताया, “आरोपी सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर के निर्देश पर अपने बैंक खाते और UPI क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल हेरोइन तस्करी की कमाई को मैनेज करने के लिए किया, जिससे आतंकवाद को फंडिंग मिलती थी. यह नेटवर्क बड़ी मात्रा में हेरोइन की तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई और नवंबर 2025 में हरियाणा के सिरसा में हुए ग्रेनेड हमले से भी जुड़ा हुआ है.”

डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस इस नारको-टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए उसके आर्थिक और लॉजिस्टिक आधार पर सीधे कार्रवाई कर रही है.

