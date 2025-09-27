Punjabराज्य

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 83 तस्करों को किया गिरफ्तार

Anup Tiwari27 September 2025 - 10:48 PM
1 minute read
War Against Drugs
पंजाब पुलिस ने 83 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

War Against Drugs : प्रदेश से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 209वें दिन पंजाब पुलिस ने 403 स्थानों पर छापेमारी की. इसके उपरांत पूरे प्रदेश में 56 एफआईआर दर्ज कर 83 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इस तरह 209 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 31,047 हो गई है.

इन छापों के नतीजे के तौर पर गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 854 ग्राम हेरोइन, 26 क्विंटल भुक्की, 21 किलो गांजा, 1688 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 4010 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

CM के निर्देश पर 403 जगह छापेमारी, 444 संदिग्धों की जांच

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार की ओर से नशों के विरुद्ध युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है.

इस ऑपरेशन के दौरान 75 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 403 स्थानों पर छापेमारी की. आगे बताया गया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 444 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

त्रिस्तरीय रणनीति (EDP) से खत्म होगा नशा

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा छुड़ाना और रोकथाम (ई.डी.पी.) – लागू की है. इसी रणनीति के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने आज 38 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है.

यह भी पढ़ें : CM भगवंत मान का विपक्ष और केंद्र पर तीखा हमला: कहा, बाढ़ पर राजनीति करने वालों को जनता नहीं करेगी माफ

