‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 195वां दिन: पंजाब पुलिस ने 404 स्थानों पर की छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

Anup Tiwari13 September 2025 - 9:50 PM
War Against Drugs
95 नशा तस्कर गिरफ्तार

War Against Drugs : प्रदेश से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” के 195वें दिन पंजाब पुलिस ने 404 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद प्रदेशभर में 79 एफआईआर दर्ज कर 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 195 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 29,288 हो गई है.

इन छापेमारियों के दौरान गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 5.4 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलो अफीम, 1657 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5160 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है.

पांच सदस्यीय टीम कर रही पंजाब को नशा मुक्त

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज़ को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है.

इस ऑपरेशन के दौरान 72 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की. उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 423 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

EDP प्रणाली से खत्म होगा नशा

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – एनफोर्समेंट, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में 47 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का उपचार लेने के लिए तैयार किया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़ी ड्रग और हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा, पांच तस्कर गिरफ्तार

