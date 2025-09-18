Drug Racket Busted : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाई जा रही ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत नार्को-आतंक नेटवर्कों को भारी झटका देते हुए पंजाब पुलिस की एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) बॉर्डर रेंज ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के साथ संयुक्त ऑपरेशन में विदेशी मूल के हरप्रीत सिंह उर्फ़ हैप्पी जट्ट द्वारा संचालित एक सीमा पार नशा तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए उसके एक मुख्य सहयोगी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 25 पैकेट हेरोइन जिसकी कुल वजन 25.9 किलो है, बरामद की, यह जानकारी पंजाब के महानिदेशक पुलिस (DGP) गौरव यादव ने यहाँ गुरुवार को दी.

ड्रोन से हेरोइन तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, साजन सिंह गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमृतसर के गांव बेहरवाल के साजन सिंह उर्फ़ बिल्ला के रूप में हुई, जो अमृतसर में एक निजी सैलून में नाई का काम करता था. बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामदगी के साथ-साथ पुलिस टीमों ने उसके पास से एक अत्याधुनिक 9MM ग्लॉक पिस्टल भी जब्त की है.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अमृतसर के जंडियाला गुरु के निवासी गैंगस्टर और नशा तस्कर हरप्रीत सिंह उर्फ़ हैप्पी जट्ट विदेशी स्थान से इस मॉड्यूल को चला रहा था और वह पाकिस्तान स्थित तस्करों से संपर्क में था, जो ड्रोन के जरिए सीमा पार से हेरोइन की खेप गिराते थे.

हैप्पी जट्ट पर 21 मामले दर्ज

डीजीपी ने कहा कि आरोपी हैप्पी जट्ट एक वांछित अपराधी है और राज्य में उस पर कम से कम 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं, साथ ही पंजाब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है. नेटवर्क के पूरे संबंधों सहित आगे-पीछे के लिंक उजागर करने के लिए जांच जारी है.

ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) बॉर्डर रेंज के एसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर ANTF बॉर्डर रेंज और BSF ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और गांव बेहरवाल के पास आरोपी साजन सिंह को हिरासत में लिया, जब वह हेरोइन की खेप पहुंचाने के लिए जा रहा था.

एक दिन पहले पाकिस्तान से पहुंचायी गयी थी खेप

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से भारी ड्रोन के जरिए यह खेप एक दिन पहले गांव डालेके में पहुंचाई गई थी. गिरफ्तार आरोपी साजन पिछले दो महीनों से सोशल मीडिया एप्लिकेशन के जरिए हैप्पी जट्ट से संपर्क में था और सीमा पार से ड्रोन द्वारा गिराई जा रही हेरोइन की खेप प्राप्त कर रहा था.

एसपी ने बताया कि इस मॉड्यूल के दो और सदस्यों की पहचान की गई है और पुलिस टीमें उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं.

इस संबंध में पुलिस थाना ANTF, एसएएस नगर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21C, 25 और 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 18/9/2025 को मामला संख्या 252 दर्ज किया गया है.

