War On Drugs : राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई मुहिम “युद्ध नशा विरुद्ध” के 325वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 369 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्य भर में 49 एफआईआर दर्ज करके 76 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इससे 325 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 45,403 हो गई है.

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.3 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 18 किलो भुक्की, 130 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2250 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

पंजाब में 120 टीमों ने 369 ठिकानों पर छापेमारी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति भी गठित की गई है.

इस ऑपरेशन के दौरान 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 369 स्थानों पर छापेमारी की है, उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 368 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशों के उन्मूलन के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 37 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

