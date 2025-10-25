Punjab

‘युद्ध नशों के खिलाफ’ 237वें दिन पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्कर गिरफ्तार

Ajay Yadav25 October 2025 - 12:13 PM
1 minute read
Punjab Police :
‘युद्ध नशों के खिलाफ’ 237वें दिन पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्कर गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान जारी
  • 298 स्थानों पर छापेमारी, 73 FIR दर्ज
  • 94 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए
  • ड्रग्स और नशा मनी बड़ी मात्रा में बरामद
  • 44 लोगों को नशा छुड़ाने के लिए तैयार किया

Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के सफाए के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 237वें दिन भी यह मुहिम पूरे जोश के साथ जारी रही. आज पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 298 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 73 एफआईआर दर्ज कीं और 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इस तरह अब तक 237 दिनों में कुल 33,950 नशा तस्कर पकड़े जा चुके हैं.

बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 197 ग्राम हेरोइन, 40 किलो भुक्की, 1029 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 12,800 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य सौंपा है. नशों के खिलाफ जारी इस अभियान की निगरानी हेतु राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

298 छापे, 44 नशा छुड़ाए

इस व्यापक अभियान में 62 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमें शामिल हुईं, जिन्होंने राज्यभर में 298 छापे मारे. पूरे दिन चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 340 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की. राज्य सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति — प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट), नशामुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) लागू की है. इसी क्रम में पंजाब पुलिस ने आज 44 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया, जो अभियान के ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से की महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 October 2025 - 12:13 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

25 October 2025 - 5:29 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर संधवां ने फरीदकोट में गुरबाणी कीर्तन का किया आयोजन

पंजाब विधानसभा स्पीकर संधवां ने फरीदकोट में गुरबाणी कीर्तन का किया आयोजन

25 October 2025 - 3:41 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर की छात्रों के लिए नई पहल, आयोजित होगा मॉक सेशन

पंजाब विधानसभा स्पीकर की छात्रों के लिए नई पहल, आयोजित होगा मॉक सेशन

25 October 2025 - 2:01 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष कमेटी गठित, मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दिए कड़े निर्देश

पंजाब में बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष कमेटी गठित, मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दिए कड़े निर्देश

25 October 2025 - 1:14 PM
Photo of Tarn taran bypoll: 5 उम्मीदवारों ने वापस लिए नामांकन पत्र, अब मैदान में कुल 15 उम्मीदवार

Tarn taran bypoll: 5 उम्मीदवारों ने वापस लिए नामांकन पत्र, अब मैदान में कुल 15 उम्मीदवार

25 October 2025 - 12:35 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व: सभी मुख्यमंत्रियों को किया जा रहा आमत्रित, CM मान ने बांटी जिम्मेदारी

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व: सभी मुख्यमंत्रियों को किया जा रहा आमत्रित, CM मान ने बांटी जिम्मेदारी

24 October 2025 - 7:23 PM
Photo of श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व : पंजाब कैबिनेट मंत्रियों ने किया तेलंगाना सीएम को आमंत्रित

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व : पंजाब कैबिनेट मंत्रियों ने किया तेलंगाना सीएम को आमंत्रित

24 October 2025 - 6:34 PM
Photo of CM मान का केंद्र सरकार से मांग: बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए धान खरीद मानदंडों में दें ढील

CM मान का केंद्र सरकार से मांग: बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए धान खरीद मानदंडों में दें ढील

24 October 2025 - 2:48 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पठानकोट के परिवार को रोमानिया से मृतक का शव घर वापिस लाने में सहायता की

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पठानकोट के परिवार को रोमानिया से मृतक का शव घर वापिस लाने में सहायता की

24 October 2025 - 2:25 PM
Photo of कैबिनेट मंत्रियों ने गोवा CM प्रमोद सावंत को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस समारोहों के लिए आमंत्रित किया

कैबिनेट मंत्रियों ने गोवा CM प्रमोद सावंत को गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस समारोहों के लिए आमंत्रित किया

24 October 2025 - 1:41 PM
Back to top button