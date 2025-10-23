Punjabबड़ी ख़बरराज्य

पंजाब में डिजिटल क्रांति: एन.आई.सी. ने आयोजित की अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

Amzad Khan23 October 2025 - 8:17 PM
2 minutes read
Digital Governance
श्री डी.के. तिवाड़ी और एन.आई.सी. पंजाब टीम कार्यशाला में अधिकारियों को डिजिटल प्रशासन की तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करते हुए।

Chandigarh : डिजिटल कार्यप्रणाली और प्रशासनिक उत्कृष्टता को मजबूत करने के महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.), पंजाब ने सभी एन.आई.सी. अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण-कार्यशाला का आयोजन किया, जो कर्मयोगी आई.जी.ओ.टी. सत्र के साथ संपन्न हुई। यह कार्यक्रम अधिकारियों को नई तकनीकों से लैस करने, प्रशासन को प्रोत्साहित करने और पंजाब को पूर्ण रूप से डिजिटल तथा नागरिक-केंद्रित राज्य बनाने के लिए आयोजित किया गया।

इस दौरान संबोधन करते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री डी.के. तिवाड़ी ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में पंजाब की प्रगति पूरे भारत में शासन और सेवाओं के वितरण की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित कर रही है।

उन्होंने आई.एच.आर.एम.एस. और ई-ऑफिस जैसे प्रमुख प्रोजेक्टों के माध्यम से पूरे प्रदेश में ई-गवर्नेंस को नई दिशा देने में एन.आई.सी. पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि एन.आई.सी. पंजाब सरकार के कार्यों की डिजिटल रीढ़ बन गया है, जो प्रदेश को कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

श्री डी.के. तिवाड़ी ने की ये अपील

डिजिटल तकनीक को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने अधिकारियों से प्रशासनिक कार्यक्षमता को पुनर्परिभाषित करने और नागरिक पहुंच बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट सिस्टम को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि एन.आई.सी. लगातार प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल पहुंच को बेहतर बनाने में योगदान दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आधुनिक डिजिटल इंटरफेस और रीयल-टाइम सेवा प्लेटफ़ॉर्म द्वारा नागरिक और सरकार के बीच तालमेल और बेहतर हुआ है।

DDG और SIO ने की कार्यक्रम का उद्घाटन

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री डीडीजी विवेक वर्मा, और स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर (एस.आई.ओ.), पंजाब ने किया, जिसमें 23 जिलों और राज्य केंद्र के अधिकारियों ने भाग लिया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने भविष्य के अनुकूल शासन प्रणालियों के निर्माण के लिए कौशल वृद्धि और ज्ञान साझा करने के महत्व पर जोर दिया।

श्री विक्रमजीत ग्रोवर, ए.एस.आई.ओ. (राज्य) ने भागीदारों को कार्यशाला के उद्देश्यों से परिचित कराते हुए कहा कि यह टीम वर्क और सीखने की भावना को मजबूत करने के लिए नवाचारकारी विचार साझा करने के लिए प्रेरित करती है। सत्रों में एआई विशेषज्ञों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रेजेंटेशन दिए गए और पंजाब के डिविजनल प्रमुख श्री धर्मेश कुमार, श्री अनुप के. जलाली, श्री अनिल पलटा और श्रीमती ऊषा राय की अगुवाई में विस्तृत तकनीकी विचार-विमर्श किया गया, जिसमें डिजिटल शासन में नवीनतम पहलुओं का प्रदर्शन किया गया।

आई.आई.टी. रोपड़ से प्रोफेसर जे.एस. सैंहबी और वैज्ञानिक-एफ दिनेश शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान प्रशासनिक आचरण, हार्डवेयर प्रबंधन और स्वास्थ्य पर भी सत्र आयोजित किए गए। समापन सत्र में श्री विक्रमजीत ग्रोवर ने सभी प्रतिभागियों और प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी और समर्पण भावना की सराहना की।

यह भी पढ़ेंhttp://होशियारपुर: AGTF और पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गणपति ज्वैलर्स शूटिंग के आरोपी को दबोचा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan23 October 2025 - 8:17 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of होशियारपुर: AGTF और पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गणपति ज्वैलर्स शूटिंग के आरोपी को दबोचा

होशियारपुर: AGTF और पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, गणपति ज्वैलर्स शूटिंग के आरोपी को दबोचा

23 October 2025 - 7:42 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस : हरजोत सिंह बैंस ने किया जत्थेदार को आमंत्रित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस : हरजोत सिंह बैंस ने किया जत्थेदार को आमंत्रित

23 October 2025 - 7:08 PM
Photo of पंजाब मंत्रियों ने ओडिशा के CM को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत समारोह के लिए दिया निमंत्रण

पंजाब मंत्रियों ने ओडिशा के CM को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत समारोह के लिए दिया निमंत्रण

23 October 2025 - 6:30 PM
Photo of CM भगवंत मान ने शुरू की शिक्षा क्रांति, स्कूल ऑफ एमिनेंस से होगी उज्जवल भविष्य, मिलेंगी ये सुविधाएं  

CM भगवंत मान ने शुरू की शिक्षा क्रांति, स्कूल ऑफ एमिनेंस से होगी उज्जवल भविष्य, मिलेंगी ये सुविधाएं  

23 October 2025 - 5:46 PM
Photo of जहरीली होती जा रही है दिल्ली-NCR की हवा, जन्म ले सकती हैं ये बीमारियां

जहरीली होती जा रही है दिल्ली-NCR की हवा, जन्म ले सकती हैं ये बीमारियां

23 October 2025 - 4:03 PM
Photo of पंजाब में 350वें शहीदी दिवस पर महीने भर कार्यक्रम, रकाब गंज में विशाल कीर्तन और नगर कीर्तन

पंजाब में 350वें शहीदी दिवस पर महीने भर कार्यक्रम, रकाब गंज में विशाल कीर्तन और नगर कीर्तन

23 October 2025 - 3:46 PM
Photo of तरनतारन में हथियार और हेरोइन सहित चार गिरफ्तार, पाकिस्तान तस्कर से संबंधी मामला

तरनतारन में हथियार और हेरोइन सहित चार गिरफ्तार, पाकिस्तान तस्कर से संबंधी मामला

23 October 2025 - 3:18 PM
Photo of तस्करी मॉड्यूल से जुड़े चार व्यक्ति 4 अत्याधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

तस्करी मॉड्यूल से जुड़े चार व्यक्ति 4 अत्याधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

23 October 2025 - 3:08 PM
Photo of पंजाब सरकार की कोशिश में दिखा ‘दम’, पराली जलाने के मामले हुए 4 गुना ‘कम’

पंजाब सरकार की कोशिश में दिखा ‘दम’, पराली जलाने के मामले हुए 4 गुना ‘कम’

23 October 2025 - 2:07 PM
Photo of श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस : ‘सीस गंज साहिब में मत्था टेकेंगे सभी कैबिनेट मंत्री’ – चीमा

श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस : ‘सीस गंज साहिब में मत्था टेकेंगे सभी कैबिनेट मंत्री’ – चीमा

23 October 2025 - 1:25 PM
Back to top button