श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व : पंजाब कैबिनेट मंत्रियों ने किया तेलंगाना सीएम को आमंत्रित

24 October 2025
Guru Teg Bahadur 350th Martyrdom
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा और गुरमीत सिंह खुड्डियां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी पर्व के स्मृति समारोहों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए।

Chandigarh : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और गुरमीत सिंह खुड्डियां ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित आगामी स्मृति समारोहों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को पंजाब सरकार की ओर से औपचारिक रूप से निमंत्रण पत्र भेंट किया।

आनंदपुर साहिब में आयोजित होगा कार्यक्रम

यह महान आयोजन 20 नवंबर से आनंदपुर साहिब में आयोजित किया जाएगा,  जो सिख परंपराओं, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्ता का प्रतीक है। मंत्रियों ने इस अवसर की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे कुरबानी, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह पर्व विभिन्न समुदायों में सद्भावना और आपसी समझ-बूझ को प्रोत्साहित करने का माध्यम बनेगा।

सीएम रेड्डी ने जताया आभार

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पंजाब सरकार द्वारा दिए गए इस निमंत्रण के लिए आभार प्रकट किया और इस आयोजन में सम्मिलित होने के प्रति अपनी सकारात्मक भावना एवं इच्छा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री और पंजाब के मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणालियों पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने आपसी सहयोग, श्रेष्ठ नीतियों के आदान-प्रदान और दोनों राज्यों में इन क्षेत्रों को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। इस वार्ता ने जनकल्याण को प्रोत्साहित करने और सहयोगी विकास पहलों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया। बैठक में दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों की महत्ता, साथ ही कुरबानी, सेवा और प्रगति जैसी साझा मूल्यों पर भी विशेष बल दिया गया।

