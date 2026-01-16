Punjabराज्य

पंजाब मंत्री बरिंदर गोयल ने केजरीवाल से की भेंट, मेडिकल कॉलेज के फैसले पर व्यक्त किया आभार

Shanti Kumari16 January 2026 - 1:47 PM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भेंट की और लेहरागागा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के निर्णय और कर्मचारियों के मामले को प्राथमिकता से हल करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया।

ध्यान देने योग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में इन जनहितकारी और कर्मचारियों के हित में निर्णयों को मंजूरी दी है।

मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का उद्देश्य

भेंट के दौरान बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “लेहरागागा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय जन-केंद्रित कदम है, जो आम नागरिकों के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं लाएगा और उन्हें उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए दूरस्थ शहरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम करेगा।”

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज, जिसमें 440 बिस्तरों की क्षमता और 100 एमबीबीएस सीटें होंगी, मलवा क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करेगा और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अवसर पैदा करेगा।

कर्मचारियों की भलाई के निर्णय को उजागर करते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “बाबा हीरा सिंह भट्टाल संस्थान के कर्मचारियों को सरकारी विभागों में समायोजित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी स्पष्ट संदेश है कि यह सरकार अपने कर्मचारियों के साथ दृढ़ता से खड़ी है और समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की है।”

लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लेहरागागा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से क्षेत्र के लाखों लोग लाभान्वित होंगे और कर्मचारियों के मामले का समाधान सरकार की प्राथमिकता के अनुसार न्याय और राहत तुरंत देने की प्रतिबद्धता दिखाता है।

ये भी पढ़ें – अनुसूचित जातियों के लिए 31.78 करोड़ रुपये जारी, आशीर्वाद योजना के तहत 6,231 लाभार्थियों को लाभ

