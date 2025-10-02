Punjab News : पंजाब के भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री, बरिंदर कुमार गोयल ने आज यहां इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य के तेज़ी से घटते भूजल संसाधनों को बचाने और फसल उत्पादकता, विशेष रूप से आलू की खेती में, बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना समय की मांग है.

भूमि संरक्षण परिसर, फेज 6, मोहाली में आलू की खेती में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने पर एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई – जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियाँ शामिल हैं – न केवल पानी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है, बल्कि फसल की जड़ों तक सीधे उर्वरकों और कीटनाशकों के कुशल उपयोग को भी संभव बनाती है. उन्होंने कहा, “इन प्रणालियों को अपनाने से किसानों को 50% तक पानी की बचत होती है और प्रति एकड़ उपज और उपज की गुणवत्ता में भी सुधार होता है.”

देश के आलू उत्पादन में पंजाब का अहम योगदान

आलू उत्पादन में पंजाब की समर्था पर प्रकाश डालते हुए, गोयल ने कहा कि राज्य देश के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले आलू के बीज के रूप में अपने उत्पादन में से लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देता है. उन्होंने आगे कहा, “सूक्ष्म सिंचाई आकार में एकरूपता बनाए रखने, ग्रेडिंग लागत को कम करने और उपज की बेहतर बाजार स्वीकृति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.”

उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए, पंजाब सरकार सामान्य वर्ग के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि महिलाओं, छोटे, सीमांत और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है. आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है और किसान घर बैठे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

जल संरक्षण के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध

मंत्री ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कई पहलों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. पंजाब में नहर सिंचाई कवरेज पहले ही 21% से बढ़ाकर 64% कर दिया गया है, और शेष 36% क्षेत्र को भी जल्द ही नहर सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा. उन्होंने कहा, “नहर का पानी न केवल भूजल का एक स्थायी विकल्प है, बल्कि महत्वपूर्ण खनिजों और सूक्ष्म पोषक तत्वों से मृदा स्वास्थ्य को भी समृद्ध करता है.”

भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री गोयल ने इस अवसर पर सूक्ष्म सिंचाई निविदा प्रणाली में भाग लेने वाले ठेकेदारों/फर्मों को समयबद्ध सुविधा प्रदान करने के लिए एक ई-अप्रूवल पोर्टल का भी शुभारंभ किया. कार्यशाला शुरू होने से पहले उन्होंने उन्नत एवं पुनर्निर्मित सभागार भवन का भी उद्घाटन किया.

कार्यशाला में गणमान्य लोगों ने लिया भाग

कार्यशाला में किसानों, विशेषज्ञों, सूक्ष्म सिंचाई उपकरण निर्माताओं और खरीद एजेंसियों ने भाग लिया, जिसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र करतारपुर, पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और कृषि, बागवानी एवं जल संसाधन विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया.

विभाग के मुख्य वनपाल, महिंदर सिंह सैनी ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और भूमि एवं जल संसाधनों के संरक्षण में विभाग की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी. पंजाब के बागवानी विभाग की निदेशक, शालिंदर कौर ने भागीदारों को आलू की खेती और उसमें सूक्ष्म सिंचाई के महत्व के बारे में जानकारी दी.

