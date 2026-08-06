Punjab

पंजाब में बदलेगी कंडी और सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर, भगवंत मान सरकार का बड़ा प्लान

Karan Panchal6 August 2026 - 12:29 PM
2 minutes read
Punjab Development
पंजाब में बदलेगी कंडी और सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर, भगवंत मान सरकार का बड़ा प्लान

Punjab Development : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के कंडी और सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। बोर्डर एवं कंडी एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कंडी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और इन क्षेत्रों के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए साझा प्रयास करने के निर्देश दिए।

विशाल पर्यटन संभावनाओं का लाभ

कंडी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयासों का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कंडी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पर्यटन केंद्र के रूप में उभरने की अपार संभावनाएं हैं, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाने और इसकी विशाल पर्यटन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

विकास की गति में रह गया था पीछे

इस क्षेत्र की अप्रयुक्त संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछली सरकारों की अक्षमता और उपेक्षा के कारण कंडी क्षेत्र विकास की गति में पीछे रह गया था।” उन्होंने कहा कि हालांकि हमारी सरकार ने इस क्षेत्र की अपार पर्यटन संभावनाओं को उजागर करने और पर्यटकों को इसकी प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के लिए कड़े उपाय किए हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।

पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा क्षेत्र

सरकार के विकास एजेंडे पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार लोगों के जीवन को बदलने के लिए इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। वह दिन दूर नहीं जब बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के बाद यह क्षेत्र देश के एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास और इसके बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

देश की एकता और अखंडता की रक्षा

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों के विकास के लिए भी कड़े प्रयास कर रही है। इन जिलों के निवासी बहादुर लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा की है। इस धरती को महान गुरुओं की कृपा प्राप्त है और यहां मेहनती और वीर लोग निवास करते हैं।

क्षेत्र में उस स्तर का नहीं हुआ विकास

सीमावर्ती निवासियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस क्षेत्र में जन्मे महान देशभक्तों और राष्ट्रवादियों के देश के प्रति बहुमूल्य योगदान के बावजूद पिछली सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में उस स्तर का विकास नहीं देखने को मिला जिसका यह हकदार था।

वरिष्ठ अधिकारी भी रहे उपस्थित

हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को बड़ा बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं और हमेशा देश और इसके लोगों के साथ खड़े रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- अमृतसर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 किलो हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 August 2026 - 12:29 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में 152 नई गौशालाओं को मुफ्त बिजली, कुल 518 गौशालाओं को मिलेगा लाभ

पंजाब में 152 नई गौशालाओं को मुफ्त बिजली, कुल 518 गौशालाओं को मिलेगा लाभ

6 August 2026 - 12:01 PM
Photo of पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम, 3 डिजिटल यूनिवर्सिटी को मंजूरी

पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम, 3 डिजिटल यूनिवर्सिटी को मंजूरी

6 August 2026 - 11:02 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख की रिश्वत लेते ASI और SHO के रीडर गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख की रिश्वत लेते ASI और SHO के रीडर गिरफ्तार

6 August 2026 - 10:34 AM
Photo of पंजाब विधान सभा द्वारा भगत पूरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

पंजाब विधान सभा द्वारा भगत पूरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

6 August 2026 - 10:17 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 197वाँ दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 652 स्थानों पर छापेमारी, 454 व्यक्ति गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 197वाँ दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 652 स्थानों पर छापेमारी, 454 व्यक्ति गिरफ्तार

6 August 2026 - 9:17 AM
Photo of भगवंत मान सरकार की सेहत योजना का बड़ा असर, 2.91 लाख मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

भगवंत मान सरकार की सेहत योजना का बड़ा असर, 2.91 लाख मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

5 August 2026 - 8:18 PM
Photo of अमृतसर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 किलो हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

अमृतसर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10 किलो हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

5 August 2026 - 7:59 PM
Photo of विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ सहायक को रंगे हाथ काबू किया

विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ सहायक को रंगे हाथ काबू किया

5 August 2026 - 7:27 PM
Photo of E20 Petrol : 30 करोड़ वाहनों पर असर का दावा, E20 पेट्रोल को लेकर पंजाब ने जताई चिंता

E20 Petrol : 30 करोड़ वाहनों पर असर का दावा, E20 पेट्रोल को लेकर पंजाब ने जताई चिंता

5 August 2026 - 2:08 PM
Photo of E20 पेट्रोल पर पंजाब विधानसभा का बड़ा कदम, केंद्र से की रोक लगाने की मांग

E20 पेट्रोल पर पंजाब विधानसभा का बड़ा कदम, केंद्र से की रोक लगाने की मांग

5 August 2026 - 1:42 PM
Back to top button