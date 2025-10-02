Punjabराज्य

मानव तस्करी पर पंजाब में राज्य स्तरीय मंथन: अंतरराज्यीय सहयोग और साइबर निगरानी पर जोर

Anup Tiwari2 October 2025 - 10:24 PM
2 minutes read
Punjab News
मानव तस्करी पर पंजाब में राज्य स्तरीय मंथन

Punjab News : पंजाब पुलिस के कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन (सी ए डी) ने एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से स्टेट जुडिशियल अकादमी में मानव तस्करी पर राज्य स्तरीय परामर्श सत्र आयोजित किया.

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने उद्घाटन भाषण में जोर देते हुए कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है, जिसमें विशेष रूप से आर्थिक लाभ के लिए कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि यह अपराध पीड़ितों की जिंदगी को तबाह कर देता है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर लंबे समय तक असर पड़ता है, और इस दिशा में ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि एक निरंतर अंतर्राज्यीय अपराध होने के कारण इसे पुलिस और अन्य सरकारी संस्थाओं, जैसे कि श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और विभिन्न राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों, के सहयोग के बिना नहीं रोका जा सकता.

डीजीपी ने मानव तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर-एजेंसी सहयोग की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया.

इस परामर्श सत्र में पंजाब पुलिस, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा श्रम विभाग के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

भारत दुनिया में मानव तस्करी विरोधी सबसे सख्त देशों में शामिल

विशेष डीजीपी (सी ए डी), पंजाब गुरप्रीत दियो ने कहा कि भारत अब मानव तस्करी विरोधी सबसे मजबूत कानूनों वाले देशों में से एक है और भारतीय न्याय संहिता के जरिए इन कानूनों को और अधिक मजबूती मिली है. उन्होंने कहा कि मजबूत कानूनों को मजबूत कार्यान्वयन पद्धति से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि केवल कानून अपने आप में इस अपराध को समाप्त नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि हमें तत्काल जिन चीजों की जरूरत है, उनमें शामिल हैं,जन-जागरूकता, सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच सुदृढ़ तालमेल, और सबसे महत्वपूर्ण अपराधियों के खिलाफ समय पर कानूनी कार्रवाई.

एजेंसियों ने साझा किए सहयोग और समाधान

इस कार्यक्रम के दौरान विशेष डीजीपी रेलवे शशि प्रभा, जिनके साथ खड़गपुर और अंबाला के लिए रेलवे सुरक्षा के डिविजनल कमिश्नर अरुण त्रिपाठी और प्रकाश कुमार पांडा भी मौजूद थे, ने रेलवे सुरक्षा बल, गैर-सरकारी संगठनों और पंजाब राज्य जीआरपी के बीच सहयोग की रूपरेखा पर चर्चा की.

स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम पंजाब वी. नीरजा ने प्रतिभागियों को मानव तस्करी अपराध से निपटने में साइबरस्पेस की भूमिका और उसके उपयोग से अवगत कराया. एसपी सिविल राइट्स राजस्थान हर्षवर्धन अग्रवला ने राजस्थान में मानव तस्करी से निपटने के लिए अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुति दी.

अन्य जगहों की पुलिस की भी भारीदारी, आयोगों ने दिए सुझाव

इस विचार-विमर्श में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और यू आई डी ए सी  चंडीगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय के पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया. पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल और पंजाब राज्य बाल आयोग की चेयरपर्सन कंवरदीप सिंह ने भी इस परामर्श सत्र में शिरकत की और अपने विचार साझा किए.

यह भी पढ़ें : गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM मान: सीमा सुरक्षा, कृषि व बुनियादी ढांचे के लिए तत्काल मदद की मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari2 October 2025 - 10:24 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

3 October 2025 - 8:58 PM
Photo of CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

3 October 2025 - 8:30 PM
Photo of लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

3 October 2025 - 7:41 PM
Photo of पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

3 October 2025 - 7:09 PM
Photo of अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

3 October 2025 - 6:40 PM
Photo of पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

3 October 2025 - 5:10 PM
Photo of पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

3 October 2025 - 4:59 PM
Photo of कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

3 October 2025 - 4:46 PM
Photo of दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

3 October 2025 - 4:14 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

3 October 2025 - 3:03 PM
Back to top button