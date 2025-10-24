Chandigarh : पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत के 350 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देशभर के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण पत्र देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण पत्र पहले ही दिए जा चुके हैं, जबकि शेष राज्यों को भी शीघ्र निमंत्रण दिए जाएंगे।

जानें किसे कहां देना है निमंत्रण पत्र ?

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि हरपाल सिंह चीमा और लाल चंद कटारूचक्क को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण पत्र देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार, अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सिंह सौंद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण देंगे।

डॉ. बलबीर सिंह और हरदीप सिंह मुंडियां छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को, जबकि हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और बरिंदर कुमार गोयल को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी तरह, हरजोत सिंह बैंस और पर्यटन व सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली को महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, डॉ. बलजीत कौर और महिंदर भगत मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण पत्र सौंपेंगे।

लालजीत सिंह भुल्लर और डॉ. रवजोत सिंह मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर (जहां राष्ट्रपति शासन लागू है) और नागालैंड में जाकर निमंत्रण पत्र देंगे। दूसरी ओर, गुरमीत सिंह खुड्डियां और संजीव अरोड़ा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण पत्र सौंपेंगे।

