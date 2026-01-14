Punjabराज्य

पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 881 आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रेबीज़ टीकाकरण से कुत्ते के काटने के मामलों में सुधार

Shanti Kumari14 January 2026 - 5:58 PM
3 minutes read
Punjab News

Punjab News : सालों से, पंजाब में कुत्ते के काटने के परिणाम एक जख्म से कहीं अधिक गंभीर होते थे। हर साल कुत्तों के काटने के लगभग तीन लाख मामले सामने आते हैं, जिससे हजारों परिवारों पर रेबीज़ का खतरा बना रहता है। यदि इसका इलाज न किया जाए तो यह बीमारी 100 प्रतिशत घातक होती है, लेकिन समय पर टीकाकरण से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। पहले एंटी-रेबीज़ टीकाकरण (एआरवी) केवल 48 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही उपलब्ध था, जिस कारण पीड़ितों (जिनमें अक्सर बच्चे, बुजुर्ग और रोज़ाना मज़दूरी करने वाले कामगार होते हैं) को घरों से दूर जाना पड़ता था, घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, उनकी मज़दूरी का नुकसान होता था और कई मामलों में ज़रूरी पाँच खुराकों वाले टीकाकरण शेड्यूल को बीच में छोड़ना पड़ता था। यह व्यवस्था प्रणालीगत थी और कीमती मानव जीवन पर इसका जोखिम गंभीर था।

तीन साल में 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में अब इस हकीकत को निर्णायक ढंग से नया रूप दिया गया है। राज्य भर में पिछले तीन सालों में स्थापित किए गए 881 आम आदमी क्लीनिकों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, पंजाब सरकार ने प्राथमिक देखभाल स्तर पर एआरवी सेवाओं को सुनिश्चित करके अपने सबसे महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य सुधार को यकीनी बनाया है।

हर साल आते हैं तीन लाख मामले

इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में, पंजाब सरकार पहुँचयोग्य और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से राज्य के हर व्यक्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल कुत्तों के काटने के लगभग 3 लाख मामले सामने आते हैं और राज्य ने 881 आम आदमी क्लीनिकों में एंटी-रेबीज़ टीकाकरण सेवाएँ सुनिश्चित करके जन स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। लोगों को उनके घरों के नज़दीक समय पर, पूर्ण इलाज प्रदान करके हम एक सुरक्षित, स्वस्थ पंजाब का निर्माण कर रहे हैं।”

रोज़ाना लगभग 70,000 मरीज़ों का इलाज

आम आदमी क्लीनिक, जहाँ पहले से ही ओ.पी.डी. में 4.6 करोड़ से अधिक मरीज़ों की आमद होती है और जो रोज़ाना लगभग 70,000 मरीज़ों को इलाज प्रदान करते हैं, पंजाब की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की रीढ़ की हड्डी के रूप में उभरे हैं। इन सभी क्लीनिकों में एआरवी सेवाओं को एकीकृत करके, मान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कुत्ते के काटने का मतलब अब घबराहट, खर्चा या देरी नहीं है। अब यह इलाज तुरंत घर के नज़दीक, बिना कतारों में लगे और बिना किसी वित्तीय बोझ के उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा पूरी पाँच खुराकों वाला यह टीकाकरण कोर्स नज़दीकी क्लीनिक पर मुफ्त प्रदान किया जाता है।

हर महीने 1,500 पीड़ितों का आ रहा है रिपोर्ट

पिछले चार महीनों में, हर महीने औसतन कुत्तों के काटने के 1,500 पीड़ित आम आदमी क्लीनिकों में रिपोर्ट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज़ के क्लीनिकों में पहुँचने के कुछ मिनटों के अंदर ही इलाज शुरू कर दिया जाता है, जिससे रेबीज़ से होने वाली मौतों के जोखिम को कम किया जा रहा है। हजारों लोग पूर्ण टीकाकरण शेड्यूल पूरा कर रहे हैं, जो पहले के अस्पताल-केंद्रित मॉडल में गारंटीकृत नहीं था।

मरीज़ों के अनुभव में बदलाव लाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। पहले यह अनुभव तनावपूर्ण, खर्चीला और अनिश्चित होता था, जिसे अब कुशल जन स्वास्थ्य सुरक्षा में बदल दिया गया है। पीड़ितों को तुरंत देखभाल, सही सलाह, ढाँचागत फॉलो-अप और निरंतर चिकित्सकीय निगरानी प्रदान की जाती है। ग्रामीण परिवारों और रोज़ाना दिहाड़ी करने वालों के लिए यह बदलाव बिना किसी जोखिम के सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

गिनती और बुनियादी ढाँचे से परे, यह सुधार भगवंत मान सरकार के बेहतर प्रशासन प्रदान करने संबंधी व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें जन स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करना, फ्रंटलाइन प्रणालियों को मज़बूत करना और नागरिकों के सम्मान तथा सुविधाओं को नीतियों में प्राथमिकता देना शामिल है। पहले अनदेखी की गई इस आपात स्थिति को प्राथमिक रोकथाम देखभाल का रूप देकर, पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि निर्णायक नेतृत्व और मज़बूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कैसे कीमती जानों को बचा सकती है, असमानता को कम कर सकती है और राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल कर सकती है।

ये भी पढ़ें – गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari14 January 2026 - 5:58 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

14 January 2026 - 4:25 PM
Photo of पतंग के मांझे ने छीनी जिंदगी : बेटी को आखिरी कॉल के बाद बाइक सवार की मौत

पतंग के मांझे ने छीनी जिंदगी : बेटी को आखिरी कॉल के बाद बाइक सवार की मौत

14 January 2026 - 3:49 PM
Photo of बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

बिहार में मकर संक्रांति पर तेजप्रताप यादव के घर दही-चूड़ा भोज में राजनीतिक हलचल

14 January 2026 - 3:24 PM
Photo of प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

14 January 2026 - 2:47 PM
Photo of तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी ओलंपियाड-2025 में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन, परिणाम घोषित

तीसरे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी ओलंपियाड-2025 में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन, परिणाम घोषित

14 January 2026 - 12:48 PM
Photo of भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सख्त पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई, सुपरिंटेंडेंट बर्खास्त, तीन अन्य को गंभीर सजा

भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ सख्त पंजाब सरकार की सख्त कार्रवाई, सुपरिंटेंडेंट बर्खास्त, तीन अन्य को गंभीर सजा

14 January 2026 - 12:18 PM
Photo of योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा : PRTPD बोर्ड ने मुख्य मास्टर प्लानों को दी मंजूरी

योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा : PRTPD बोर्ड ने मुख्य मास्टर प्लानों को दी मंजूरी

14 January 2026 - 11:51 AM
Photo of भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक सुधार, सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा

भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक सुधार, सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा

14 January 2026 - 11:49 AM
Photo of भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, मकान निर्माण का बोझ घटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि बढ़ाई

भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, मकान निर्माण का बोझ घटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि बढ़ाई

14 January 2026 - 11:04 AM
Photo of सीएम भगवंत मान का 15 जनवरी को ऐतिहासिक कदम, श्री अकाल तख्त साहिब में होंगे पेश

सीएम भगवंत मान का 15 जनवरी को ऐतिहासिक कदम, श्री अकाल तख्त साहिब में होंगे पेश

14 January 2026 - 10:40 AM
Back to top button