पंजाब सरकार ने भोगपुर में शुरू की धान खरीद, ₹42,000 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट सुरक्षित, किसानों को समय पर भुगतान का भरोसा

Ajay Yadav18 September 2025 - 3:06 PM
2 minutes read
Punjab News :
  • मंत्री लाल चंद कटारूचक ने धान खरीद शुरू की
  • सरकार ने किसानों को पूरा भुगतान का वादा किया
  • 190 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है
  • खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और तेज रखने के निर्देश
  • किसानों से केवल सुखाया हुआ धान लाने को कहा गया

Punjab News : खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज भोगपुर डाना मंडी, जालंधर जिले में धान खरीद सीजन का औपचारिक शुभारंभ किया, और पंजाब सरकार की किसानों की उपज का हर दाना उठाने की प्रतिबद्धता को दोहराया.

खरीद व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी हितधारकों के लिए निर्बाध और परेशानी मुक्त खरीद सीजन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हाल के बाढ़ की चुनौतियों के बावजूद, पंजाब भर में मजबूत व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो.

खरीद सीजन में किसानों का कल्याण प्राथमिकता

मीडिया को संबोधित करते हुए कटारूचक ने बताया कि खरीद सीजन के दौरान किसानों का कल्याण राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, उन्होंने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,389 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, और सरकार ने सितंबर के लिए ₹15,000 करोड़ और अक्टूबर के लिए ₹27,000 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट सुरक्षित की है, उन्होंने आगे कहा कि किसानों को असुविधा से बचाने के लिए बरदाना (गुनी बैग) की पर्याप्त व्यवस्था की गई है.

किसानों को तुरंत भुगतान का भरोसा

इस साल पंजाब को 172 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन लगभग 190 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की व्यवस्था की गई है. मंत्री ने आश्वासन दिया कि उठाव और भुगतान साथ-साथ होंगे, और भुगतान किसानों के खाते में सीधे तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा, उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मंडियों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया.

पंजाब मंडी बोर्ड ने 1822 मंडियां/खरीद केंद्र संचालित किए हैं ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और मंडियों में बिजली, साफ पीने के पानी और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.

भोगपुर मंडी में तेज़ खरीद की सराहना

अपने दौरे के दौरान, उन्होंने किसानों गुरकीरत सिंह, जसपाल सिंह और सुखराज सिंह से बातचीत की, जिन्होंने भोगपुर डाना मंडी में तेज खरीद प्रक्रिया की सराहना की. मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा, उन्होंने किसानों से अपील की कि वे केवल पूरी तरह से सुखाए हुए धान मंडियों में लाएं, क्योंकि अधिक नमी स्तर खरीद प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है. इस अवसर पर वरिष्ठ आप नेता पवन कुमार टीनू, एसडीएम रणदीप सिंह हीर, डीएफएससी हरवीन कौर और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें : 'युद्ध नशों खिलाफ': 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

